Erzincan Tercan'da -10°C'ye Rağmen Çocukların Kızak Sevinci

Erzincan’ın Tercan ilçesinde gündüz eksi 10 dereceye düşen soğukta çocuklar karla kaplı yokuşlarda kızak, naylon ve tepsilerle saatlerce kayarak kışın tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 07:41
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 08:37
Karlı yokuşlarda bitmeyen neşe

Erzincan’ın Tercan ilçesinde etkili olan soğuk hava, çocukların eğlencesine engel olmadı. Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçede, kar yağışının ardından oluşan beyaz örtü çocuklar için doğal bir eğlence alanına dönüştü.

İlçede yokuş aşağı uzanan alanlarda toplanan çocuklar, kızakla kayarak keyifli anlar yaşadı. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, saatlerce süren kızak keyfiyle kışın tadını çıkardı. Kimi çocuklar kızak kullanırken, bazıları ise naylon, tepsi ve evde buldukları farklı malzemelerle kaymayı tercih etti.

Zaman zaman düşen, yeniden ayağa kalkarak tekrar kayan çocukların neşesi yüzlerinden okundu. Ortaya çıkan renkli görüntüler çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Çocukların eğlencesini izleyen aileler, hem karın keyfini çıkardı hem de çocuklarını yalnız bırakmadı.

Aileler, kış aylarının çocuklar için önemli bir eğlence fırsatı sunduğunu vurgularken, güvenli alanlarda oynanmasının önemine dikkat çekti. Bölgedeki soğuk hava nedeniyle yetkililer ise özellikle buzlanmaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tüm uyarılara rağmen Tercanlı çocuklar, karın ve kışın sunduğu güzellikleri fırsata çevirerek unutulmaz anlar yaşadı. Kış manzarası eşliğinde yaşanan kızak keyfi, ilçede günün en renkli görüntülerinden biri oldu.

