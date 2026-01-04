DOLAR
Gercüş’te Köpek-Kaz Kavgası Cep Telefonuna Yansıdı

Batman’ın Gercüş ilçesi Arıca köyünde, köpek ile kazın kovalamacası cep telefonu kamerasına yansıdı; dakikalar süren mücadelenin galibi cesur kaz oldu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:11
Gercüş’te Köpek-Kaz Kavgası Cep Telefonuna Yansıdı

Gercüş’te köpek ile kazın kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı

Arıca köyünde oyun gibi başlayan kovalama, kazın beklenmedik tepkisiyle son buldu

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde meydana gelen olay, bölge sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Genellikle köpeklerin diğer hayvanları kovaladığı görüntüler bu kez tersine döndü.

Görüntülerde, meraklı bir köpeğin 'oyun oynama' amacıyla bir kaza yaklaştığı anlar yer alıyor. Ancak kazın ani ve sert tepkisi karşısında köpeğin girişimi kısa sürede kontrolden çıkıyor.

Dakikalarca süren kovalamacanın galibi, boyuna bakmadan kafa tutan cesur kaz oldu. Görüntüler, köy halkı arasında şaşkınlık ve gülümseme ile karşılandı.

Olay, yerel yaşamın beklenmedik anlarını ve hayvan davranışlarının öngörülemezliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

