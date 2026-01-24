Simav'dan 4 Kişi Özel Araçla Umre Yolculuğuna Çıktı

Kütahya'nın Simav ilçesinden 4 kişi, özel araçlarıyla umreye gitmek üzere dualarla yola çıktı; Süleyman Ergün Pazartesi kutsal topraklara varmayı planladıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:30
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:30
Dualarla başlayan yolculuk ve planlanan güzergâh

Kütahya’nın Simav ilçesinde yaşayan 4 kişi, umre ibadetini yerine getirmek üzere özel araçlarıyla yola çıktı.

Yola çıkış, Simav ilçesi 4 Eylül Mahallesi Kanal Caddesi’ndeki evden dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Kafile adına konuşan Süleyman Ergün, büyük bir heyecan yaşadıklarını belirtti: "Elbette çok heyecanlıyız. Pazartesi günü itibariyle kutsal topraklara varmayı düşünüyoruz. Rabbim inşallah bizleri kaza ve belalardan uzak eder" dedi.

Simav’dan ilk kez özel araçla umre yolculuğuna çıkan grup olduklarını ifade eden Ergün, güzergâh hakkında da bilgi vererek şunları söyledi: "Suriye ve Ürdün üzerinden geçeceğiz. Şam’ı ve Ürdün’ü gezmeyi planlıyoruz. İnşallah her şey güzel olacak".

Özel araçla yapılan bu anlamlı yolculuk, Simav’da vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.

