Antalya'da Hortum ve Fırtına: 714 Personel, 334 Araçla Müdahale

Antalya’da hortum ve fırtınaya karşı 714 personel ve 334 araçla müdahale edildi; 100 kişi kurtarıldı, 95 su baskınına müdahale yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:52
Antalya'da Hortum ve Fırtına: 714 Personel, 334 Araçla Müdahale

Antalya'da Hortum ve Fırtına Sonrası 714 Personelle Kesintisiz Müdahale

Antalya’da etkili olan şiddetli yağışlar ve fırtına sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada aralıksız çalıştı. Yardım ve kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. Başta Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, ASAT Genel Müdürlüğü, Çevre Koruma, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri olmak üzere toplam 714 personel ve 334 araç olumsuzluklara müdahale etti.

Müdahale ve Kurtarma Çalışmalarının Ayrıntıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Döşemealtı ve Konyaaltı ilçelerinde 24 saatte 68,8 mm yağış kaydedildi. İtfaiye ve ASAT ekiplerinin başını çektiği müdahalelerde sel felaketinde mahsur kalan 100 kişi Büyükşehir İtfaiyesi ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kent genelinde toplam 95 su baskını müdahalesi, 30 mahsur kalma, 2 heyelan ve 18 fırtına kaynaklı olumsuz duruma müdahale gerçekleştirildi.

Altyapı ve Trafik İçin Hızlı Müdahale

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri yağmur suyu logar ve mazgal temizlikleri ile alt geçitlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürdü. Yağışın yoğunlaştığı saatlerde tıkanan mazgallara hızla müdahale edilerek trafikte aksama yaşanmasının önüne geçildi. Falez Alt Geçidi başta olmak üzere tıkanan mazgallar kısa sürede açıldı; özellikle Sarısu Mahallesi'nde mahsur kalan vatandaşlar güvenli bölgelere ulaştırıldı.

Tarımsal Hasar ve Hasar Tespit Çalışmaları

Demre, Finike, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde fırtına ve hortum nedeniyle seralarda ciddi hasarlar meydana geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmaları için afet bölgelerinde yerinde incelemeler başlattı.

