Aksu Yaylası'nda Sonbahar Güzelliği Çığla Gölgelendi — Ardanuç, Artvin

Aksu Yaylası'nda Sonbahar Güzelliği Çığla Gölgelendi

Drone görüntüleri bölgenin coğrafi yapısını ve risklerini gözler önüne serdi

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yaşanan çığ felaketinin hedefi olan Aksu Yaylası'na ait sonbahar mevsiminde çekilmiş drone görüntüleri, bölgenin doğal dokusunu ve coğrafi yapısını net biçimde ortaya koydu.

İlçeye bağlı Zekeriya Köyü sınırlarında, 2 bin 300 rakımda yer alan yaylanın görüntülerinde dağ eteklerindeki geniş vadi yapısı, sarp dağ siluetleri ve yayla alanlarının düzeni açıkça görülüyor. Sonbaharın renkleriyle kaydedilen görüntüler, çığın düştüğü bölgenin topoğrafik yapısının çığ riskine ne denli açık olduğunu da gösteriyor.

Görüntülerde, vadi boyunca uzanan yayla alanları, çevresini saran sarp dağlar ve çobanların hayvanlarıyla kullandığı güzergâhlar yer alıyor; bu unsurlar, bölgenin coğrafi şartlarının çığ tehlikesini artırdığını ortaya koyuyor.

Öte yandan, 31 Aralık Çarşamba günü meydana gelen olayda çobanlar Suat Temel ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla yaşamını yitirdi. Kar altında kalan diğer çoban Bülent Gezer için yürütülen arama çalışmaları ise zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen devam ediyor.

Aksu Yaylası'na ilişkin bu görüntüler, hem bölgenin doğa güzelliklerini hem de yerleşim ve hayvancılık faaliyetlerinin karşı karşıya olduğu riskleri gözler önüne seriyor.

