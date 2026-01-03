DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.849.784,58 0,17%

Aksu Yaylası'nda Sonbahar Güzelliği Çığla Gölgelendi — Ardanuç, Artvin

Aksu Yaylası'nın sonbahar drone görüntüleri, bölgenin topoğrafyasını ve çığ riskini ortaya koydu; 2 kişi hayatını kaybetti, arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:28
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:42
Aksu Yaylası'nda Sonbahar Güzelliği Çığla Gölgelendi — Ardanuç, Artvin

Aksu Yaylası'nda Sonbahar Güzelliği Çığla Gölgelendi

Drone görüntüleri bölgenin coğrafi yapısını ve risklerini gözler önüne serdi

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yaşanan çığ felaketinin hedefi olan Aksu Yaylası'na ait sonbahar mevsiminde çekilmiş drone görüntüleri, bölgenin doğal dokusunu ve coğrafi yapısını net biçimde ortaya koydu.

İlçeye bağlı Zekeriya Köyü sınırlarında, 2 bin 300 rakımda yer alan yaylanın görüntülerinde dağ eteklerindeki geniş vadi yapısı, sarp dağ siluetleri ve yayla alanlarının düzeni açıkça görülüyor. Sonbaharın renkleriyle kaydedilen görüntüler, çığın düştüğü bölgenin topoğrafik yapısının çığ riskine ne denli açık olduğunu da gösteriyor.

Görüntülerde, vadi boyunca uzanan yayla alanları, çevresini saran sarp dağlar ve çobanların hayvanlarıyla kullandığı güzergâhlar yer alıyor; bu unsurlar, bölgenin coğrafi şartlarının çığ tehlikesini artırdığını ortaya koyuyor.

Öte yandan, 31 Aralık Çarşamba günü meydana gelen olayda çobanlar Suat Temel ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla yaşamını yitirdi. Kar altında kalan diğer çoban Bülent Gezer için yürütülen arama çalışmaları ise zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen devam ediyor.

Aksu Yaylası'na ilişkin bu görüntüler, hem bölgenin doğa güzelliklerini hem de yerleşim ve hayvancılık faaliyetlerinin karşı karşıya olduğu riskleri gözler önüne seriyor.

ARTVİN’İN ARDANUÇ İLÇESİNDE ÇIĞ FELAKETİNİN YAŞANDIĞI AKSU YAYLASI’NIN SONBAHAR AYLARINDA ÇEKİLMİŞ...

ARTVİN’İN ARDANUÇ İLÇESİNDE ÇIĞ FELAKETİNİN YAŞANDIĞI AKSU YAYLASI’NIN SONBAHAR AYLARINDA ÇEKİLMİŞ DRONE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

ARTVİN’İN ARDANUÇ İLÇESİNDE ÇIĞ FELAKETİNİN YAŞANDIĞI AKSU YAYLASI’NIN SONBAHAR AYLARINDA ÇEKİLMİŞ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Hatice Gençay Yeni Yılı Didim'de Saha İncelemeleriyle Karşıladı
2
Adana'da Zirai Don Nöbeti: Kozan'da Sazlı Sözlü Mücadele
3
Gaziantep'te 12 tarihi eser restorasyonu tamamlandı — ibadete ve ziyarete açıldı
4
Bayburt’ta Dondurucu Soğuk: Termometreler -27°C'yi Gösterdi
5
Tokat'ta 'Ölümüne' Kar Eğlencesi, Başçiftlik'te 5 Metrelik Buz Sarkıtları
6
Tokat'ta Kar Coşkusu: Dik Yokuşlarda Kayak Keyfi ve Başçiftlik'te 5 Metrelik Buz Sarkıtları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları