Aydın ve Özhan, Adıyaman İlçelerinde 'Hizmet ve Kararlılık' Mesajı Verdi

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve Milletvekili Hüseyin Özhan, Tut, Gölbaşı ve Besni ilçelerinde esnaf, genç ve kurumlarla buluştu.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:18
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:18
Aydın ve Özhan, Adıyaman ilçelerinde saha çalışması yaptı

Üç ilçede esnaf, gençler ve kurumlarla buluşan heyet "Hizmet ve kararlılık" mesajı verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman'ın Tut, Gölbaşı ve Besni ilçelerinde yoğun bir saha programı gerçekleştirdi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır'ın da heyete eşlik ettiği ziyaretlerde ilk durak Tut oldu. Heyeti Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe ve ilçe protokolü karşıladı. İlçedeki esnafla bir araya gelen heyet, spor salonunda antrenman yapan gençleri ziyaret etti; heyetin gençlerle basketbol oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Daha sonra Gölbaşı ilçesine geçen heyet, AK Parti ilçe binasında düzenlenen programda partinin yeni katılımlarını karşıladı ve kalabalığa hitap etti. Heyet, Kaymakam Kadir Algın ile yapılan görüşmede ilçenin kamu yatırımları ve stratejik projelerini masaya yatırdı.

Ziyaret turunun son durağı Besni oldu. AK Parti teşkilatıyla bir araya gelen Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Her köşede AK Parti’nin imzasını görmekten gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Milletvekili Hüseyin Özhan ise kentin her noktasına ayrım gözetmeksizin hizmet götürme sözünü yineledi.

Heyet, Besni'de Kaymakam Oğuz Aslan ve Belediye Başkanı Reşit Alkan'ı ziyaret ederek resmi temaslarını tamamladı. Resmi programların ardından heyet, Ahmet ve Hayal çiftinin nikah törenine katıldı.

Gün boyu süren ziyaretlerde heyet, Adıyaman için "Hizmet ve kararlılık" mesajını vurgulayarak kent genelinde ortak çalışmaların süreceğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

