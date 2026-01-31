Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş Karahan Köyünü Ziyaret Etti

Kars’ın Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Karahan köyünü ziyaret ederek altyapı, yol, içme suyu, eğitim ve sağlık taleplerini yerinde dinledi ve talimat verdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:48
Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş Karahan Köyünü Ziyaret Etti

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş Karahan Köyünü Ziyaret Etti

Kars'ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş, ilçeye bağlı Karahan köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Ziyarette ele alınan konular

Demirtaş, köyün genel durumu ile altyapı, yol, içme suyu, eğitim ve sağlık başta olmak üzere vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi.

Köy muhtarı Selahattin Kaçan'dan bilgi alan Kaymakam Demirtaş, sorunların çözümü için devletin imkanları doğrultusunda ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi.

Hizmet vurgusu ve kişisel ziyaretler

Kaymakam Demirtaş, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde ulaştırılmasının öncelikleri arasında olduğuna dikkat çekti. Ziyaret kapsamında cami ve taziye evlerini de inceledi ve Sarıgül Kaçan nineyi ziyaret ederek hayır duasını aldı.

Köy sakinleri yapılan ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, sorunlarını yerinde dinleyen Kaymakam Demirtaş'a teşekkür etti. Kaymakam İsmail Demirtaş daha sonra Karahan köyünden ayrıldı.

AKYAKA KAYMAKAMI İSMAİL DEMİRTAŞ, KÖY ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR(KARS-İHA)

AKYAKA KAYMAKAMI İSMAİL DEMİRTAŞ, KÖY ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR(KARS-İHA)

AKYAKA KAYMAKAMI İSMAİL DEMİRTAŞ, KÖY ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR(KARS-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Tünel Çalışmaları Sürüyor: Karayolları 12. Bölge 2025 Raporu
2
Vali Erdinç Yılmaz 'Hind Rajab’ın Sesi'ni İzledi: Gazze’deki İnsanlık Dramı
3
Gaziantep'te Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü
4
Diyarbakır Çüngüş'te Sürü Halinde Domuzlar Görüntülendi
5
Bilecik Söğüt'te İlk Evim Arsa İmar Planları Askıya Çıktı
6
Düzce'de Haftalık Değerlendirme Toplantıları Başladı — Vali Mehmet Makas
7
Mesuda Kartal 20 Belgeyle Usta Öğretici Oldu — 300 Öğrenciye Meslek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları