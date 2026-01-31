Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş Karahan Köyünü Ziyaret Etti

Kars'ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş, ilçeye bağlı Karahan köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Ziyarette ele alınan konular

Demirtaş, köyün genel durumu ile altyapı, yol, içme suyu, eğitim ve sağlık başta olmak üzere vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi.

Köy muhtarı Selahattin Kaçan'dan bilgi alan Kaymakam Demirtaş, sorunların çözümü için devletin imkanları doğrultusunda ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi.

Hizmet vurgusu ve kişisel ziyaretler

Kaymakam Demirtaş, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde ulaştırılmasının öncelikleri arasında olduğuna dikkat çekti. Ziyaret kapsamında cami ve taziye evlerini de inceledi ve Sarıgül Kaçan nineyi ziyaret ederek hayır duasını aldı.

Köy sakinleri yapılan ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, sorunlarını yerinde dinleyen Kaymakam Demirtaş'a teşekkür etti. Kaymakam İsmail Demirtaş daha sonra Karahan köyünden ayrıldı.

AKYAKA KAYMAKAMI İSMAİL DEMİRTAŞ, KÖY ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR(KARS-İHA)