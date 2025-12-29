DOLAR
Alaçam'da Kar Yağışı: 2 Okulda Eğitime 1 Gün Ara

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Alaçam'da etkili kar yağışı nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi iki okulda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:47
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyurdu

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Alaçam'da etkili olan kar yağışı nedeniyle iki okulda eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.

Kurumdan alınan bilgiye göre, taşıma merkezi olan Alaçam Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu ve Kızlan Ortaokulu'nda 29 Aralık 2025 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

