Alaçam'da Kar Yağışı: 2 Okulda Eğitime 1 Gün Ara

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyurdu

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Alaçam'da etkili olan kar yağışı nedeniyle iki okulda eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.

Kurumdan alınan bilgiye göre, taşıma merkezi olan Alaçam Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu ve Kızlan Ortaokulu'nda 29 Aralık 2025 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi.

