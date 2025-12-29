Alaçam'da Kar Yağışı: 2 Okulda Eğitime 1 Gün Ara
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü duyurdu
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Alaçam'da etkili olan kar yağışı nedeniyle iki okulda eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.
Kurumdan alınan bilgiye göre, taşıma merkezi olan Alaçam Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu ve Kızlan Ortaokulu'nda 29 Aralık 2025 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verildi.
