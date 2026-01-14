Alanya'da 100 TL'lik Hediye Mutluluğu Viral Oldu

Olayın ayrıntıları

Alanya Mahmutlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, elindeki 100 TL ile babasının doğum günü için tişört almak isteyen küçük bir kız çocuğu, giyim mağazasına girdi.

Dükkan sahibi Ömer Gürbüz ile diyalog, güvenlik kamerasına şu sözlerle yansıdı: "Abi, 100 TL’lik tişört var mı?" Gürbüz tişörtü kime alacağını sorduğunda çocuk, "Babama doğum günü için alacağım" cevabını verdi. Bu sözler esnafı duygulandırdı.

Gürbüz, çocuğun beğendiği tişörtlerden birini seçip poşete koydu ve "Ben sana hediye edeyim, sen de babana hediye edersin" diyerek hediyeyi verdi. Küçük kız teşekkür ederek mağazadan ayrıldı; yüzündeki mutluluk ise kameraya yansıdı.

Görüntüler viral oldu

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan bu anlamlı anlar, mağaza sahibi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede binlerce izlenme, beğeni ve yorum alan video, kullanıcılar tarafından yoğun şekilde paylaşılarak Türkiye genelinde viral hale geldi.

Esnafın açıklaması

Olayın ardından İHA'ya konuşan Ömer Gürbüz, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Mağazamda otururken bir kız çocuğu içeriye girip, babasına hediye alacağını söyledi. 100 TL’lik tişörtünüz var mı deyip bir de babam için deyince kız çocuğuyla göz göze geldim. Kalktım ve çocuğa yardımcı olmak istedim. Giyimci olmasam da marketçi olsam da bir çikolata vermek isterdim. O an babasına yaşattığı mutluluk, benim mutluluğum olacaktı. O heyecanı bile hissettim. O an planlı yapılmış bir şey değildi. Babasına hediye alacağını söylerken gözlerindeki o titremeyi hissettim"

Görüntülerin ardından bir sosyal medya kullanıcısının 'Bunun karşılığını mutlaka görürsün' yorumunu takip eden bir olay yaşadığını anlatan Gürbüz, "Hiç beklemediğim bir şekilde video viral olurken bir arkadaş bir yorum yazdı. Hiç merak etme bu sana bir şekilde dönüş yapacaktır. İyi bir şey olarak önüne çıkacaktır dedi. Eşimle sabah Alanya’ya giderken teker bir anda patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybediyordum. Belki de küçücük bir şey bizi büyük bir beladan kurtardı. Böyle şeylere de inanıyorum." diye konuştu.

ALANYA’DA GİYİM DÜKKANI İŞLETEN 29 YAŞINDAKİ ÖMER GÜRBÜZ’ÜN, BABASINA HEDİYE ALMAK İSTEYEN KÜÇÜK BİR KIZ ÇOCUĞUNA TİŞÖRT HEDİYE ETMESİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.