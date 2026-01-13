Vali Akbıyık: Teknoloji bağımlılığı toplumu tehdit ediyor

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 'Arınma' projesi kapsamında teknoloji ve uyuşturucu bağımlılığının toplumu tehdit ettiğini, farkındalık ve rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, son yıllarda artan bağımlılık vakalarına dikkat çekerek, 'Hatalardan kurtulma projesi' olarak da adlandırılan 'Arınma' projesi çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

'Arınma' projesi ve kurum işbirlikleri

Vali Akbıyık, proje kapsamında ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürütülen çalışmaların uyuşturucuyla olduğu kadar teknoloji bağımlılığı ile mücadeleye de odaklandığını söyledi. 'Bizim projemiz Bakanımızın da talimatlarıyla ‘Arınma projesi’ koyduk adını. Her insan hata yapabilir. Hatalarımızdan kurtulma projesi diyelim,' dedi.

Akbıyık, yalnızca uyuşturucunun değil; alkol, teknolojik bağımlılık ve diğer bağımlılık türlerinin de toplumda sorun yarattığını vurguladı. 'En önemlisi tabi tehdit eden toplumu, dünyayı teknoloji bağımlılığı ve uyuşturucu.' ifadelerini kullandı.

Önleme, rehabilitasyon ve toplumsal farkındalık

Vali, çalışmalarda YEDAM, Yeşilay, Üniversitemizde, Eğitim Araştırma Hastanemizde ve Sağlık Müdürlüğümüzde yürütülen çalışmalara değindi: 'Buna tabi mücadele bir üretimden, tüketimine kadar... her yerde mücadele etmek gerekiyor.'

Akbıyık, bağımlıların topluma kazandırılması için istihdam, spor ve eğitim programlarıyla destek planlandığını belirterek, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla somut projeler geliştirdiklerini söyledi.

Teknoloji bağımlılığı alarm veriyor

'Teknoloji bağımlılığı hayal edemeyeceğimiz düzeyde' diyen Vali Akbıyık, sosyal medya ve internet bağımlılığının özellikle çocuklarda kitap okuma, aile ve okul iletişimini olumsuz etkilediğini vurguladı. 'Telefon bağımlılığı had safhada artık çocuklarımız kitap okumuyor. Muğla’nın bu güzelliklerini görmüyorlar.'

Akbıyık, hedeflerinin insanları tarih, kültür ve değerler çerçevesinde tutmak; doğal ve normal yaşama döndürmek olduğunu sözlerine ekledi.

