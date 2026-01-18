Antalya'da vasiyetle 10 yıllık fedakârlık: Yorgancı, engelli kızı evlat gibi büyüttü

Baldızının 'Kızım sana emanet' vasiyeti üzerine yüzde 100 engelli kızı evlat edindi, 10 yıldır bakımını üstleniyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde baba mesleği olan yorgancılıkla geçimini sağlayan ve 2 çocuk babası Abdullah Karaahmet (55), örnek bir vicdan ve bağlılık hikayesiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 10 yıl önce kalp kriziyle hayatını kaybeden baldızının 'Kızım sana emanet' sözünü vasiyet kabul eden Karaahmet, o dönemde 17 yaşında olan yüzde 100 zihinsel ve bedensel engelli Gizem Nur'u (27) eşiyle birlikte üçüncü çocukları olarak sahiplendi.

Gizem Nur'un öz babasının cezaevinde olması ve annesinin vefatı üzerine sosyal hizmetler tarafından koruma altına alınacağı bilgisi üzerine Karaahmet ailesi, duruma müdahale etti. Vasiliği almak için verdikleri 18 ay süren hukuk mücadelesi sonunda teyzeleri ve baba figürü olarak Gizem'in bakımını üstlendiler.

Karaahmet, kızın bakımında meslekten arta kalan tüm zamanını ayırdığını belirterek şunları söyledi: 'Gizem doğduğunda sağlıklıydı, sonradan Rett sendromuna yakalandı. 'Yaşamaz' dediler ama Rabbim bize nasip etti, 10 yıldır beraberiz.' Konuşamayan Gizem ile aralarındaki güçlü bağı da şöyle anlattı: 'Konuşamıyoruz ama mimiklerinden ne istediğini anlıyorum, o artık bizim canımız.'

Teyzesi Ayşen Karaahmet, bakımın zorluklarına dikkat çekti. Gizem'in vücudunun hastalık nedeniyle 'S' şeklini aldığını ve çiğneyemediği için beslenmesinin özel yöntemlerle sağlandığını söyleyerek, 'Yemeğini blenderdan geçirip süzgeçten geçiriyorum. Süt çorbasını biberonla içiriyorum. Ömrüm yettikçe ona bakacağım, o benim üçüncü evladım.' ifadelerini kullandı.

Sabah 09.00'da dükkânını açıp geç saatlere kadar yorgan, yastık ve minder dikip aile bütçesine katkı sağlayan Karaahmet, her fırsatta eve koşarak Gizem'in bakımına destek oluyor. Çevresinden takdir toplayan aile, baldızının vasiyetini yerine getirmenin huzurunu yaşıyor.

10 yıldır süren bu vefa örneği, hem yerel toplumda hem de bakım ve sorumluluk konularında örnek teşkil ediyor. Karaahmet ailesi, hukuki ve fiili sorumluluğu üstlenerek engelli bireyin yaşam kalitesini artırmayı sürdürüyor.

ANTALYA'DA YAŞAYAN 55 YAŞINDAKİ YORGANCI ABDULLAH KARAAHMET, HAYATINI KAYBEDEN BALDIZININ "KIZIM SANA EMANET" VASİYETİ ÜZERİNE YÜZDE 100 ENGELLİ GİZEM NUR'U SAHİPLENDİ. 10 YILDIR EŞİYLE BİRLİKTE ENGELLİ KIZA BABALIK YAPAN KARAAHMET, "KONUŞAMIYORUZ AMA MİMİKLERİNDEN NE İSTEDİĞİNİ ANLIYORUM, O ARTIK BİZİM CANIMIZ" DEDİ.