Macit: 3 Büyükşehirde Sıcaklıklar Pazar Güne Kadar Artacak

Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıklarının pazar gününe kadar artacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:11
Macit: 3 Büyükşehirde Sıcaklıklar Pazar Güne Kadar Artacak

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit: "3 Büyükşehir’de hava sıcaklıkları pazar gününe kadar artacak"

Genel Hava Durumu ve Uyarılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macit, "Çarşamba günü Batı Karadeniz’de, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ve Karadeniz’in özellikle doğu kesimlerinde yağışların devam etmesini bekliyoruz" dedi ve gözlemlenen yağış dağılımını anlattı.

Macit sözlerine şu şekilde devam etti: "Vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz"

Macit, Marmara’nın kuzeyinde yağışların sürdüğünü; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyılarda ise yağmur şeklinde olacağını vurguladı. Perşembe ve cuma günleri için Karadeniz’in tamamı, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yağışların süreceğini belirtti. Macit, yağışların kıyılarda yağmura döneceğini fakat iç kesimlerde kar olarak devam edeceğini aktardı.

Macit ayrıca buzlanma ve don riskine dikkat çekti: "Özellikle buzlanma ve don olayı, yağışın geçmesiyle birlikte, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kendini gösteriyor. Vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz."

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesinin devam ettiğini belirterek, vatandaşları bu konuda uyardı.

3 Büyükşehirde Beklenen Hava

3 büyükşehirde beklenen hava şartlarına dair Macit şunları söyledi:

"İstanbul’da sıcaklıklar artıyor. Hava sıcaklıkları önümüzdeki 3 gün boyunca 10-12 derece civarında olacak. İstanbul’da yağmur bekliyoruz. İstanbul’da sıcaklık düşüşü hafta sonu, pazar gününden itibaren bekleniyor."

"Ankara’da yağış beklemiyoruz ancak sabah saatlerinde hava sıcaklığı, çarşamba günü sabah, eksi 5 dereceye kadar düşüyor. Ama Ankara’da önümüzdeki 3 gün boyunca, yine gece sıcaklıkları ile beraber gündüz sıcaklıkları da artış gösterecek."

"İzmir’de yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı 15-16 dereceye kadar çıkacak."

Macit, "Hava sıcaklıkları pazar gününe kadar, batı kesimlerde 3 büyük şehirde artıyor. Pazar günden itibaren azalış bekliyoruz" ifadeleriyle batıdaki 3 büyükşehirdeki sıcaklık eğiliminin pazar günü değişeceğini belirtti.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA TAHMİN UZMANI...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA TAHMİN UZMANI ABDULLAH MACİT, ÜLKE GENELİNDE BEKLENEN HAVA TAHMİN RAPORLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU. MACİT, "3 BÜYÜKŞEHİR’DE HAVA SICAKLIKLARI PAZAR GÜNÜNE KADAR ARTACAK" DEDİ.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA TAHMİN UZMANI...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çermik'te Kuyu ve Kalaç Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı
2
Yalova’da Gökçe Barajı %15’e Yükseldi: Su Kesintileri Sona Erdi
3
Ümraniye Belediyesi'nden 5-12 Yaş Çocuklara Ücretsiz Yarıyıl Etkinlikleri
4
Yunus Emre Sosyal Tesisi'nin Temeli Atıldı — Denizli'de 2026 Yatırım Yılı Başlıyor
5
Harput’ta Yoğun Kar Ağaçların Dallarını Kırdı
6
Tunceli'de Nadir Görüntü: Nesli Tehlike Altındaki Su Samuru Karlar Arasında
7
Sakarya Büyükşehir’den Adapazarı SGM’de 'Ailede Sağlıklı ve Etkili İletişim' Semineri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları