Macit: 3 Büyükşehirde Sıcaklıklar Pazar Güne Kadar Artacak

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit: "3 Büyükşehir’de hava sıcaklıkları pazar gününe kadar artacak"

Genel Hava Durumu ve Uyarılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macit, "Çarşamba günü Batı Karadeniz’de, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ve Karadeniz’in özellikle doğu kesimlerinde yağışların devam etmesini bekliyoruz" dedi ve gözlemlenen yağış dağılımını anlattı.

Macit sözlerine şu şekilde devam etti: "Vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz"

Macit, Marmara’nın kuzeyinde yağışların sürdüğünü; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyılarda ise yağmur şeklinde olacağını vurguladı. Perşembe ve cuma günleri için Karadeniz’in tamamı, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yağışların süreceğini belirtti. Macit, yağışların kıyılarda yağmura döneceğini fakat iç kesimlerde kar olarak devam edeceğini aktardı.

Macit ayrıca buzlanma ve don riskine dikkat çekti: "Özellikle buzlanma ve don olayı, yağışın geçmesiyle birlikte, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kendini gösteriyor. Vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz."

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesinin devam ettiğini belirterek, vatandaşları bu konuda uyardı.

3 Büyükşehirde Beklenen Hava

3 büyükşehirde beklenen hava şartlarına dair Macit şunları söyledi:

"İstanbul’da sıcaklıklar artıyor. Hava sıcaklıkları önümüzdeki 3 gün boyunca 10-12 derece civarında olacak. İstanbul’da yağmur bekliyoruz. İstanbul’da sıcaklık düşüşü hafta sonu, pazar gününden itibaren bekleniyor."

"Ankara’da yağış beklemiyoruz ancak sabah saatlerinde hava sıcaklığı, çarşamba günü sabah, eksi 5 dereceye kadar düşüyor. Ama Ankara’da önümüzdeki 3 gün boyunca, yine gece sıcaklıkları ile beraber gündüz sıcaklıkları da artış gösterecek."

"İzmir’de yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı 15-16 dereceye kadar çıkacak."

Macit, "Hava sıcaklıkları pazar gününe kadar, batı kesimlerde 3 büyük şehirde artıyor. Pazar günden itibaren azalış bekliyoruz" ifadeleriyle batıdaki 3 büyükşehirdeki sıcaklık eğiliminin pazar günü değişeceğini belirtti.

