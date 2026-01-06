Alaplı'da 20 Metrelik İstinat Duvarı Çöktü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde etkili olan yağışların ardından, çay kenarında bulunan istinat duvarının yaklaşık 20 metrelik bölümü çöktü.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Aydınyayla köyü mevkiindeki çay yatağı kıyısında yer alan istinat duvarında, yağışlarla birlikte zeminin yumuşaması sonucu çökme meydana geldi. Yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvarın uzun bir bölümünün yıkıldığı öğrenildi.

Vatandaşlar ve Güvenlik Endişesi

Bölgede herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığını belirten vatandaşlar, Aydınyayla yolu üzerindeki çay yatakları boyunca benzer risklerin bulunduğunu ifade etti. Çökme sonrası yol kenarında tehlikenin devam ettiğini dile getiren vatandaşlar, yetkililerden acil önlem alınmasını istedi.

Son Durum

Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Bölgeye ilişkin inceleme yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması bekleniyor.

