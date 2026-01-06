Alaplı'da 20 Metrelik İstinat Duvarı Çöktü

Alaplı Aydınyayla mevkiinde yağışların ardından çay kenarındaki istinat duvarının yaklaşık 20 metrelik bölümü çöktü; vatandaşlar yetkililerden acil önlem istedi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 18:56
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 18:56
Alaplı'da 20 Metrelik İstinat Duvarı Çöktü

Alaplı'da 20 Metrelik İstinat Duvarı Çöktü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde etkili olan yağışların ardından, çay kenarında bulunan istinat duvarının yaklaşık 20 metrelik bölümü çöktü.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Aydınyayla köyü mevkiindeki çay yatağı kıyısında yer alan istinat duvarında, yağışlarla birlikte zeminin yumuşaması sonucu çökme meydana geldi. Yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvarın uzun bir bölümünün yıkıldığı öğrenildi.

Vatandaşlar ve Güvenlik Endişesi

Bölgede herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığını belirten vatandaşlar, Aydınyayla yolu üzerindeki çay yatakları boyunca benzer risklerin bulunduğunu ifade etti. Çökme sonrası yol kenarında tehlikenin devam ettiğini dile getiren vatandaşlar, yetkililerden acil önlem alınmasını istedi.

Son Durum

Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Bölgeye ilişkin inceleme yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması bekleniyor.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLAR SONRASI ÇAY KENARINDA...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLAR SONRASI ÇAY KENARINDA BULUNAN İSTİNAT DUVARININ YAKLAŞIK 200 METRELİK BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLAR SONRASI ÇAY KENARINDA...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Caddebostan Sahili'nde Kuvvetli Lodos: 3 Kişi Kayalıklara Çarpıp Yaralandı
2
Mardin'de 5 bin 357 Konut İçin Kura Çekimi Yapıldı
3
Eskişehir'de 14 Yaşındaki Ayşegül İçin Sınıfında Anı Köşesi
4
Petek Genç'in Ladik Akdağ Gezileri Başladı
5
Sibel Bal: Gümüşhane Üniversitesi’nde Hem Anne Hem Öğrenci Hem Çalışan
6
SAİB Gaziantep'te İlk Genel Kurulunu Yaptı: Muhammed Ganim Genel Başkan Seçildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları