Alaplı’da Dereye Atılan Ölü Tavuklar İçme Suyunu Kesti: 8 Köy Susuz

Ekipler harekete geçti, kaynaklar geçici olarak kapatıldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, dere yatağına atılan çok sayıda ölü tavuk tespiti üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Dere yataklarından beslenen ve 8 köyün içme suyunu karşılayan depolardan su numuneleri alınarak analiz için gönderildi. Analiz sonuçları netleşene kadar, dere kenarındaki kuyulardan su temin edilmesi geçici olarak yasaklandı.

Bu kapsamda su verilemeyen köyler şu şekilde: Çayköy, Sabırlı, Okçular, Çamlıbel, Kürlükler, Sarıkadı, Mollabey ve Çamcılar.

Köylerin mağduriyetini önlemek amacıyla Özel İdare Şefi Selçuk Haşimoğlu ile İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Yalçın koordinasyonunda su tankerleriyle dağıtım çalışmaları yürütülüyor.

İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Yalçın yaptığı açıklamada, "Tüm köylerimizin su ihtiyacı olması halinde tankerlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, su numune sonuçlarının açıklanmasının ardından durumu yeniden değerlendireceklerini ve halk sağlığını riske atacak hiçbir uygulamaya izin verilmeyeceğini bildirdi.

