Görele'de Muhtarlar ve STK'lar Gasilhane İstiyor

Görele'de Muhtarlar ve STK'lar Gasilhane Talebinde Bulundu

Giresun’un Görele ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları, cenaze hizmetlerindeki eksikliğe dikkat çekerek Görele Belediyesi’nden gasilhane talebinde bulundu.

Talebi Meclise Taşıyan Muhtar

Kıdır Köyü Muhtarı Ahmet Dural, ilçede cenaze hizmetleri konusunda yaşanan sıkıntıları gündeme taşıdı. Dural, Görele Belediye Meclisi’ne sunduğu dilekçede, belediye tarafından işletilen bir gasilhane hizmetinin bulunmadığını belirterek konunun meclis gündemine alınmasını talep etti.

Dural, Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi bünyesindeki gasilhanenin yıkıldığını ifade ederek, özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde vatandaşların cenaze işlemleri sırasında mağduriyet yaşadığını vurguladı.

Hukuki Dayanak ve Ortak Talep

Belediyeye sunduğu önergede 5393 sayılı Belediye Kanunu’na atıfta bulunan Dural, "Kanun’un 14. maddesine göre cenaze ve defin hizmetlerini belediyeler yerine getirmekle yükümlüdür." ifadelerine yer verdi. Dural, ilçenin köy ve mahallelerinin birçoğunda gasilhane eksikliği olduğunu belirterek, cenazelerin yıkanması ve defin işlemlerine hazırlanmasına yönelik hizmetin Görele Belediyesi tarafından yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Dural, bu talebin ilçenin muhtar ve STK’larının ortak talebi olduğunu dile getirdi.

