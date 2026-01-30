Tunca Nehri'nde Taşkın Alarmı: Edirne'de Tarım Arazileri Sular Altında

Tunca Nehri'nde Taşkın Alarmı: Tarım Arazileri ve Ulaşım Etkilendi

Bulgaristan'da etkili olan yağışların ardından, kaynağını bu ülkeden alan Tunca Nehrinin debisi kısa sürede yaklaşık 6 kat artarak saniyede 8 metreküpten 50 metreküpe çıktı. Nehirden taşan sular, özellikle alçak kesimlerde geniş tarım arazilerine yayıldı.

Artan su seviyesi nedeniyle Edirne Cezaevi yolu ile bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Avarız köyünde dere yatağının taşması sonucu, Edirne Ticaret Borsası mevkisinden köye ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapatıldı. Bozuk zemin nedeniyle çamurla kaplanan köy yollarında bazı araçların çamura saplandığı bildirildi.

Meriç Nehrinde de su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi. Jandarma ekipleri, vatandaşları kapatılan yolları kullanmamaları konusunda uyardı.

Uzman Uyarısı

Eski Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı ve Yüksek Makine Mühendisi Hüseyin Erkin, son iki günde Edirne'ye metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü belirterek şunları söyledi: "Yağışların bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor. Nehirlerdeki su seviyeleri yavaş yavaş yükseliyor. Şu anda büyük çaplı bir taşkın söz konusu görünmüyor ancak alçak kesimlerde, dere geçişlerinde ve bazı köy yollarında taşkınlar yaşanıyor. Eğer önümüzdeki günlerde yağış miktarı artarsa, özellikle alçak noktalar ve sedde bölgelerinde su birikintileri kaçınılmaz olur. Bu nedenle menfezlerin ve pompa istasyonlarının aktif ve hazır durumda tutulması gerekiyor."

Yetkililer ve ekipler bölgedeki gelişmeleri takip ediyor; vatandaşların uyarılara dikkat etmesi istendi.

BULGARİSTAN'DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN TUNCA NEHRİ'NİN DEBİSİ KISA SÜREDE YAKLAŞIK 6 KAT ARTARAK SANİYEDE 50 METREKÜPE ÇIKTI. NEHİRDEN TAŞAN SULAR TARIM ARAZİLERİNE YAYILIRKEN, EDİRNE CEZAEVİ YOLU İLE BAZI KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI.