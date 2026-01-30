Tunca Nehri'nde Taşkın Alarmı: Edirne'de Tarım Arazileri Sular Altında

Bulgaristan yağışları sonrası Tunca Nehri debisi 8 m³/s'ten 50 m³/s'e yükseldi; Edirne'de tarım arazileri ve köy yolları su altında kaldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:21
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:31
Tunca Nehri'nde Taşkın Alarmı: Edirne'de Tarım Arazileri Sular Altında

Tunca Nehri'nde Taşkın Alarmı: Tarım Arazileri ve Ulaşım Etkilendi

Bulgaristan'da etkili olan yağışların ardından, kaynağını bu ülkeden alan Tunca Nehrinin debisi kısa sürede yaklaşık 6 kat artarak saniyede 8 metreküpten 50 metreküpe çıktı. Nehirden taşan sular, özellikle alçak kesimlerde geniş tarım arazilerine yayıldı.

Artan su seviyesi nedeniyle Edirne Cezaevi yolu ile bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Avarız köyünde dere yatağının taşması sonucu, Edirne Ticaret Borsası mevkisinden köye ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapatıldı. Bozuk zemin nedeniyle çamurla kaplanan köy yollarında bazı araçların çamura saplandığı bildirildi.

Meriç Nehrinde de su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi. Jandarma ekipleri, vatandaşları kapatılan yolları kullanmamaları konusunda uyardı.

Uzman Uyarısı

Eski Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı ve Yüksek Makine Mühendisi Hüseyin Erkin, son iki günde Edirne'ye metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü belirterek şunları söyledi: "Yağışların bugün ve yarın da devam etmesi bekleniyor. Nehirlerdeki su seviyeleri yavaş yavaş yükseliyor. Şu anda büyük çaplı bir taşkın söz konusu görünmüyor ancak alçak kesimlerde, dere geçişlerinde ve bazı köy yollarında taşkınlar yaşanıyor. Eğer önümüzdeki günlerde yağış miktarı artarsa, özellikle alçak noktalar ve sedde bölgelerinde su birikintileri kaçınılmaz olur. Bu nedenle menfezlerin ve pompa istasyonlarının aktif ve hazır durumda tutulması gerekiyor."

Yetkililer ve ekipler bölgedeki gelişmeleri takip ediyor; vatandaşların uyarılara dikkat etmesi istendi.

BULGARİSTAN'DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN TUNCA NEHRİ'NİN DEBİSİ KISA SÜREDE YAKLAŞIK 6 KAT...

BULGARİSTAN'DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN TUNCA NEHRİ'NİN DEBİSİ KISA SÜREDE YAKLAŞIK 6 KAT ARTARAK SANİYEDE 50 METREKÜPE ÇIKTI. NEHİRDEN TAŞAN SULAR TARIM ARAZİLERİNE YAYILIRKEN, EDİRNE CEZAEVİ YOLU İLE BAZI KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI.

BULGARİSTAN'DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN TUNCA NEHRİ'NİN DEBİSİ KISA SÜREDE YAKLAŞIK 6 KAT...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Görele'de Muhtarlar ve STK'lar Gasilhane İstiyor
2
Adana'da Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü, Araçlar Mahsur
3
Kıbrıs Gazisi Murat Dereli, Samsun'da Askeri Törenle Uğurlandı
4
Hakkarili Eğitimci Erol Hanlıgil Kilimanjaro Zirvesine Ulaştı
5
Ankara'da Kocatepe Camii Üzerinde Büyüleyici Gökkuşağı
6
Tunca Nehri'nde Taşkın Alarmı: Edirne'de Tarım Arazileri Sular Altında
7
SUBÜ öğrencileri Kırcaali Yaylası'nda 'Yeşil Vatan’a Adım At, Nefes Al' yürüyüşü ve çevre temizliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları