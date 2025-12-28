DOLAR
Karabük'te 26 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karabük'te yoğun kar yağışı sonucu 26 köy yolu ulaşıma kapandı; ekipler 29 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor, 86 yol açıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:09
Karabük'te 26 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karabük'te 26 köy yolu ulaşıma kapandı

Kapanan yollar ve yürütülen çalışmalar

Karabük genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 köy yolu ulaşımına kapandı.

İl genelindeki dağılım şu şekilde: merkez ilçede 4, Eflani’de 6, Eskipazar, Yenice ve Ovacık’ta 3er, Safranbolu’da 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Valilikten yapılan açıklamada, kapalı olan 112 köy yolundan 86 yolun ulaşıma açıldığı, 26 köy yolunun açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada yer alan ifadelere göre: "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın en kısa sürede sağlanması amacıyla, İl Özel İdaremize bağlı ekiplerimiz 29 iş makinesiyle gece gündüz demeden sahada görev yapmaktadır. Özellikle acil sağlık, güvenlik ve temel ulaşım ihtiyaçları önceliklendirilerek yürütülen çalışmalar, Valiliğimiz takip ve koordinasyonunda ilgili kurumlarınız tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızdan; kış şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yapılan uyarılara riayet etmeleri, yayla ve yüksek kesimlere çıkmamaları ve zorunlu olmadıkça kapalı ve riskli yollara çıkmamaları önemle rica olunur".

Yetkililer, vatandaşları uyarılara uymaya ve riskli yollara gitmemeye çağırıyor.

