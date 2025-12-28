Çermik'te 3. Etap TOKİ Konutlarının Yeri Belirlendi

200 konutluk bölüm 1. etap yakınlarına inşa edilecek

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 3. etap TOKİ konutlarının yeri resmi olarak belirlendi. Yüzyılın konut projesi olarak görülen 500 bin konut kapsamında Çermik ilçesine ayrılan bölümün önü netleşti.

Projeden Çermik’e ayrılan 200 konut için başvuru ve kura süreci başlayacak. Başvuru yapanların en çok merak ettikleri konulardan biri olan konutların lokasyonu, yetkililer tarafından yapılan açıklamayla netlik kazandı.

İlçede daha önce inşa edilen etaplara bakıldığında; 1. etap 158 ve 2. etap 238 konutun tamamlanıp hak sahiplerine teslim edildiği bilgisi verildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre Çermik 3. etap TOKİ konutları, 1. etap TOKİ konutlarının yakınlarında yapılacak. Hak sahipleri başvuru işlemlerini TOKİ’nin belirleyeceği takvime göre gerçekleştirecek.

Yetkililer, hak sahiplerinin konutlarına 2027 yılında kavuşmuş olacağını bildirdi.

