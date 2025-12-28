Bartın'da Yoğun Kar Yağışı: Karla Mücadele ve Ulaşım Durumu

Bartın'da yoğun kar yağışı sürüyor

Bartın'da 2 gündür aralıksız süren kar yağışı, kent yaşamını etkiliyor. Karla mücadele çalışmalarına ve yetkililerin uyarılarına rağmen hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda güçlük yaşadı.

Karla mücadele ve güvenlik önlemleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve Bartın Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından karayolları, il özel idaresi karla mücadele ekipleri ile kolluk kuvvetleri alarma geçti. Karla mücadele ekipleri 24 saat boyunca sorumluluk alanlarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütürken, polis ve jandarma ekipleri ana ve ara yol ile ırmak kenarlarında sık sık devriye yapıyor ve yağış, buzlanma ile ırmak seviyesi hakkında haber merkezine anlık bilgi aktarıyor.

Ulaşım, kazalar ve yol durumu

Çocuklar için eğlenceye dönüşen kar yağışı, sürücüler için zorluklara yol açtı. Uyarılara rağmen kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçlar yolda mahsur kalırken, son iki günde kar ve karla karışık yağış nedeniyle 20'yi aşkın maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası kaydedildi.

Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Bartın-Karabük karayolunda tırların geçişine izin verilmediği, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Kastamonu kara yollarında ise ulaşımın normal olarak sağlandığı bildirildi. İl genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığı da belirtildi.

Vatandaşların durumu ve valilik açıklaması

Kar sürprizi bazı vatandaşları sevindirirken, bazıları kar manzarasını cep telefonlarıyla kaydetti. Öte yandan ekiplerin yoğun çalışmasına rağmen hazırlıksız araçların yolda kaldığı gözlendi. Bartın Valiliği'nin açıklamasına göre, valilik koordinesinde devam eden karla mücadele çalışmaları 81 araç ve 142 personel ile şehirlerarası karayolu ve köy yollarında sürdürülüyor.

BARTIN'DA 2 GÜNDÜR DEVAM EDEN KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR. YÜRÜTÜLEN KARLA MÜCADELE VE EKİPLERİN UYARILARINA RAĞMEN HAZIRLIKSIZ YAKALANAN SÜRÜCÜLER İSE YOLLARDA ZOR ANLAR YAŞIYOR