Bolu'da Ani Kar Fırtınası: Vatandaşlar Şemsiyeyle Korunmaya Çalıştı

Bolu'da kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi
Bolu’da sabah saatlerinde güneşli havanın etkili olduğu kent merkezinde, öğle saatlerinde aniden başlayan kar fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi.
Tipi ve şemsiyeler
Tipi şeklinde yağan kardan korunmaya çalışan vatandaşlar şemsiyeleriyle yürümekte güçlük çekti. Kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini yitiren kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı; ancak öğle saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte aniden bastıran kar yağışı ve rüzgar tipi etkisi oluşturdu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi’nde insan yoğunluğu azalırken, dışarıda kalanlar şemsiyelerini kullandı ve yürümekte güçlük çekenler görüldü.
Beklenen seyir
Tipi şeklinde yağan karın etkisinin akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
