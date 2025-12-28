DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.770.592,12 -0,44%

Bolu'da Ani Kar Fırtınası: Vatandaşlar Şemsiyeyle Korunmaya Çalıştı

Bolu'da öğle saatlerinde aniden bastıran kar fırtınası tipi etkisi yaratırken, vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı; İzzet Baysal Caddesi'nde hayat olumsuz etkilendi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:33
Bolu'da Ani Kar Fırtınası: Vatandaşlar Şemsiyeyle Korunmaya Çalıştı

Bolu'da kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Bolu’da sabah saatlerinde güneşli havanın etkili olduğu kent merkezinde, öğle saatlerinde aniden başlayan kar fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi.

Tipi ve şemsiyeler

Tipi şeklinde yağan kardan korunmaya çalışan vatandaşlar şemsiyeleriyle yürümekte güçlük çekti. Kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini yitiren kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı; ancak öğle saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte aniden bastıran kar yağışı ve rüzgar tipi etkisi oluşturdu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesi’nde insan yoğunluğu azalırken, dışarıda kalanlar şemsiyelerini kullandı ve yürümekte güçlük çekenler görüldü.

Beklenen seyir

Tipi şeklinde yağan karın etkisinin akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

BOLU’DA SABAH SAATLERİNDE GÜNEŞLİ HAVANIN ETKİLİ OLDUĞU KENT MERKEZİNDE, ÖĞLE SAATLERİNDE ANİDEN...

BOLU’DA SABAH SAATLERİNDE GÜNEŞLİ HAVANIN ETKİLİ OLDUĞU KENT MERKEZİNDE, ÖĞLE SAATLERİNDE ANİDEN BAŞLAYAN KAR FIRTINASI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. TİPİ ŞEKLİNDE YAĞAN KARDAN KORUNMAYA ÇALIŞAN VATANDAŞLAR ŞEMSİYELERİYLE YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.

BOLU’DA SABAH SAATLERİNDE GÜNEŞLİ HAVANIN ETKİLİ OLDUĞU KENT MERKEZİNDE, ÖĞLE SAATLERİNDE ANİDEN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis’te Yoğun Kar Kuşları Yerleşimlere İndirdi
2
Bolu'da Ani Kar Fırtınası: Vatandaşlar Şemsiyeyle Korunmaya Çalıştı
3
Abant'ta Kar Kaosu: Tatilciler Yolda Kaldı, Jandarma Müdahale Etti
4
Bartın'da Yoğun Kar Yağışı: Karla Mücadele ve Ulaşım Durumu
5
Erzurum Oltu'da Yoğun Kar: 35 Mahalle Yolu Kapandı
6
Erzurum Oltu'da Kar Yağışı: 35 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı
7
Semih Balaban Ortaköy'de: Mahalle Talepleri Tek Tek Not Alındı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti