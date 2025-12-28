Hakkari'de Çocukların Kardan Adam Sevinci

Mahallede kar neşesi ve hatıra fotoğrafları

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de etkili olan kar yağışının ardından mahalle çocukları kardan adam yaparak günü eğlenceye dönüştürdü.

İlde görülen yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, il genelinde 305 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kar yağışına en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Karşıyaka Mahallesi sakinleri arasında yer alan Yunus Ertuş, çocukların isteğini kırmayarak onlarla birlikte kardan adam yaptı. Mahallede büyük mutluluk yaşayan çocuklar, yaptıkları kardan adamın önünde hatıra fotoğrafları çektirerek karın tadını çıkardı.

Soğuk havaya rağmen yüzleri gülen çocukların kardan adam sevinci, mahallede renkli görüntülere sahne oldu.

