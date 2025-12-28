DOLAR
Bingöl'de Karla Mücadele: 280 Köy Yolundan 178'i Ulaşıma Açıldı

Bingöl'de yoğun kar nedeniyle kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri 280 köy yolundan 178'ini ulaşıma açtı; 102 yol için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:28
Bingöl'de Karla Mücadele: 280 Köy Yolundan 178'i Ulaşıma Açıldı

Bingöl'de Karla Mücadele Aralıksız Sürüyor

İl Özel İdaresi ekipleri 178 köy yolunu açtı, 102 yol için çalışmalar sürüyor

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yollarında çalışmalar İl Özel İdaresi ekiplerince aralıksız devam ediyor. Ekipler, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için tüm imkânları seferber etmiş durumda.

Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek hizmet ağındaki 280 köy yolundan 178'inin ulaşıma açıldığını, 102 köy yolunda açma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Vali Usta, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekiplerin gece gündüz esasına göre görev yaptığını, özellikle yüksek kesimlerde çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Usta, saha personeline teşekkür ederek şunları kaydetti: "İl Özel İdaremizin karla mücadele çalışmalarını koordine eden Genel Sekreterimize ve fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum".

Yetkililer, hava koşullarının elverdiği ölçüde kapalı köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

