Kütahya'da 20 Ocak 'Kanlı Ocak' Anması

20 Ocak 1990 "Kanlı Ocak" katliamı, Kütahya Azerbaycan Parkı'ndaki fotoğraf sergisi ve anma programıyla yad edildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:26
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:32
Fotoğraf sergisi ve anma programı Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesini hatırlattı

20 Ocak 1990'da yaşanan "Kanlı Ocak" katliamı, Kütahya'da düzenlenen etkinlikle anıldı. Kütahya Azerbaycan Parkı'nda açılan fotoğraf sergisi, olayın tanıklarını ve bağımsızlık mücadelesini anlatan görsellerle ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Sergi ve anma programı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü; katılımcılar arasında duygusal anlar yaşandı.

Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlgar İdrisov, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "20 Ocak katliamı, Azerbaycan halkının özgürlük mücadelesinin en önemli simgelerinden biridir. Sovyet ordusunun işgaline karşı halkımız büyük bir direniş göstermiş, özgürlüğü uğruna canlarını feda etmiştir. Bu tarih, şanlı mücadelemizin unutulmaz bir parçasıdır".

İdrisov sözlerine şu ifadeyle devam etti: "Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesi, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık azmini de temsil etmektedir". Şehitlerin anısını yaşatmanın ve bu mirası genç kuşaklara aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Her yıl gerçekleştirilen anma etkinliklerinin amacı, Azerbaycan halkının bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyi unutturmamak ve şehitlerin hatırasını canlı tutmaktır. Bu yılki program, Azerbaycan ve Türk halkları arasındaki kardeşlik bağlarını bir kez daha pekiştirdi.

