Tavşanlı’da Anka Çocuk Tiyatrosu’ndan Teknoloji Bağımlılığına Karşı Eğlenceli Gösteri

Anka Çocuk Tiyatrosu, Tavşanlı Belediyesi Kültür Sarayı’nda sahne alarak çocuklara teknoloji bağımlılığına karşı eğitici ve eğlenceli bir performans sundu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:28
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:28
Tavşanlı’da çocuklar tiyatro ile hem eğlendi hem öğrendi

Anka Çocuk Tiyatrosu, teknoloji bağımlılığına dikkat çekti

Anka Çocuk Tiyatrosu, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sahne alarak minik izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteri, Tavşanlı Belediyesi Kültür Sarayında yoğun ilgiyle izlendi.

Oyun, öğretici ve eğlenceli içeriğiyle öne çıktı; ana tema olarak günümüzün önemli sorunlarından biri olan teknoloji bağımlılığı işlenirken, dijital dünyanın zararları ile sosyal yaşamın güzellikleri sahne performansıyla mizahi bir dille aktarıldı.

Sadece çocukların değil, ailelerin de ilgiyle takip ettiği gösteride renkli anlar yaşandı. Salonu tamamen dolduran vatandaşlar, kültürel etkinliklerin çocukların gelişimi açısından önemine vurgu yaptı. Oyun sonunda çocuklar, oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik sonrası görüşlerini dile getiren veliler, "Çocuklarımızın tablet ve telefonlardan uzaklaşıp bu tarz sosyal faaliyetlerde bulunması çok değerli. Oyunun verdiği mesajlar çok yerindeydi, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dediler.

ÇOCUKLAR TİYATRO İLE HEM EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİLER

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

