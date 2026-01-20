Tavşanlı’da Anka Çocuk Tiyatrosu’ndan Teknoloji Bağımlılığına Karşı Eğlenceli Gösteri

Tavşanlı’da çocuklar tiyatro ile hem eğlendi hem öğrendi

Anka Çocuk Tiyatrosu, teknoloji bağımlılığına dikkat çekti

Anka Çocuk Tiyatrosu, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sahne alarak minik izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteri, Tavşanlı Belediyesi Kültür Sarayında yoğun ilgiyle izlendi.

Oyun, öğretici ve eğlenceli içeriğiyle öne çıktı; ana tema olarak günümüzün önemli sorunlarından biri olan teknoloji bağımlılığı işlenirken, dijital dünyanın zararları ile sosyal yaşamın güzellikleri sahne performansıyla mizahi bir dille aktarıldı.

Sadece çocukların değil, ailelerin de ilgiyle takip ettiği gösteride renkli anlar yaşandı. Salonu tamamen dolduran vatandaşlar, kültürel etkinliklerin çocukların gelişimi açısından önemine vurgu yaptı. Oyun sonunda çocuklar, oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik sonrası görüşlerini dile getiren veliler, "Çocuklarımızın tablet ve telefonlardan uzaklaşıp bu tarz sosyal faaliyetlerde bulunması çok değerli. Oyunun verdiği mesajlar çok yerindeydi, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dediler.

