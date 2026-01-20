Bodrum, Marmaris ve Datça'ya Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Meteoroloji, 21-22 Ocak 2026 tarihlerinde Muğla kıyılarında, özellikle Bodrum, Marmaris ve Datça'da 70-90 km/saate varan fırtına uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:28
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:28
Meteoroloji 4. Bölge'den kritik duyuru

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla’nın Bodrum, Marmaris ve Datça kıyı kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, 21 Ocak 2026 (Çarşamba) sabah saatlerinden başlayıp 22 Ocak 2026 (Perşembe) akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen rüzgar için dikkat çekildi. Genel kıyılarda 50-70 km/saat hızında rüzgar ve fırtına, özellikle Datça, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde yer yer 70-90 km/saat kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji açıklamasında, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklar sıralandı: ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yetkililer, özellikle kıyı ve deniz trafiğinde gerekli önlemlerin alınmasını, meteorolojik uyarıların takip edilmesini ve tehlike anında ilgili kurumların yönlendirmelerine uyulmasını önerdi.

