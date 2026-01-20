Muğla Menteşe'de Esnaf Dondurucu Soğuğa Karşı Ateş Yaktı

Muğla Menteşe'de Pazarcı Esnafı Soğuğa Karşı Ateş Yaktı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Muğla genelinde hava sıcaklıkları hızla düştü. Menteşe ilçesinde kurulan pazarda, tezgâhını açan esnaf, sıfırın altındaki saatlerde dondurucu soğuğa karşı pazar girişinde odun ateşi yakarak ısınmaya çalıştı.

Soğuk Hava Pazarcıları Vurdu

Bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Sabahın erken saatlerinde tezgâh açan pazarcı esnafı, soğuğun etkisiyle zor anlar yaşadı. 30 yıldır pazar esnaflığı yapan 55 yaşındaki Cengiz Karaağaç, kışların kendileri için çok sert geçtiğini söyledi.

Esnaftan Ortak Çözüm: Ateş Başında Isınma

Tezgâhının başında beklerken üşüdüklerini belirten Karaağaç, yaşadıkları zorluğu şu sözlerle anlattı: "Kış aylarında çok üşüdüğümüz için girişte bu ateşi yakıyoruz. Tüm esnaf arkadaşlarımızla beraber burada toplanıp ateşin başında ısınıyoruz. Sadece biz değil, pazara gelen geçen vatandaşlar da ısınmak için ateşin başına geliyor".

Pazarcı esnafının yaktığı odun ateşi, alışverişe gelenlerin de durak noktası haline geldi. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan ayaz nedeniyle zorlanan esnaf, gün boyunca ateşi harlayarak ısınmaya devam ediyor.

