Kaman'da Kar Öncesi Gökyüzü Aniden Aydınlandı

Güvenlik kamerası anları kaydetti

Kırşehir’in Kaman ilçesinde, kar yağışı başlamadan hemen önce ufuk bir anda aydınlandı.

O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, kar yağışı başlamadan kısa süre önce çevrenin aniden gündüz gibi aydınlandığı, ardından kar yağışının etkili olduğu görülüyor.

