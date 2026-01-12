Kaman'da Kar Öncesi Gökyüzü Aniden Aydınlandı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, kar yağışı başlamadan hemen önce gökyüzünün aniden aydınlanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 00:23
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 00:23
Güvenlik kamerası anları kaydetti

Kırşehir’in Kaman ilçesinde, kar yağışı başlamadan hemen önce ufuk bir anda aydınlandı.

O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, kar yağışı başlamadan kısa süre önce çevrenin aniden gündüz gibi aydınlandığı, ardından kar yağışının etkili olduğu görülüyor.

