Muğla'da Karla Mücadele Başladı: Büyükşehir Ekipleri Sahada

Muğla Büyükşehir ekipleri, yüksek kesimlerdeki kar yağışı sonrası akşam saatlerinden itibaren Menteşe Kozağaç-Kavaklıdere yolunda kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 00:21
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 00:21
Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muğla’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarına başladı.

Hedef: Ulaşımda kesinti yaşanmaması

Ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve yolların kapanmaması amacıyla harekete geçen ekipler, akşam saatlerinden itibaren sahada görev yaptı. Çalışmalar kapsamında Menteşe Kozağaç-Kavaklıdere yolunda kar küreme ve yol açma faaliyetleri yürütüldü.

Ekipler teyakkuzda

Yetkililer, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi. Vatandaşların zorunlu olmadıkça yüksek kesimlere gitmemeleri, gerekli görülmesi halinde yetkililerin uyarılarına uymaları istendi.

Muğla Büyükşehir ekipleri, yolların güvenli tutulması için çalışmalarını sürdürecek ve gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirecek.

