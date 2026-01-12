Bolu Dağı'nda Yoğun Sis ve Sağanak: Karayolları Teyakkuzda

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak yağış etkili; Karayolları ekipleri, olası kar ve buzlanmaya karşı 24 saat teyakkuzda.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 00:20
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 00:21
Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun sis ve sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı, olumsuz hava şartlarının etkisi altına girdi; görüş mesafesi yer yer düşerken yağışın artmasıyla ekipler çeşitli noktalarda hazır beklemeye başladı.

Alınan önlemler

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, muhtemel kar yağışı ve buzlanmaya karşı küreme araçları ve tuzlama ekiplerini kritik noktalara konuşlandırdı. Özellikle rampalar, viyadükler ve virajlı kesimlerde önleyici çalışmalar yapılıyor ve ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olduğu bildirildi.

Sürücülere uyarılar

Yetkililer, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağışın kara dönüşme ihtimaline dikkat çekerek sürücüleri uyardı. Sürücülerden kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, takip mesafelerini korumaları ve hızlarını hava şartlarına göre ayarlamaları istendi. Ayrıca sis nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceği bölgelerde sis farlarının kullanılması tavsiye edildi.

Bolu Dağı güzergâhında trafik akışının kontrollü şekilde sağlandığı belirtildi. Olumsuz bir durum yaşanmaması adına Karayolları ekiplerinin teyakkuz halinin süreceği ve sürücülerin yol ile hava durumu bilgilerini takip ederek seyahat etmelerinin önemine vurgu yapıldı.

