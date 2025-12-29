DOLAR
Alaplı Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda Muharrem Gelgeç 4.cü dönem için aday

Başkan Muharrem Gelgeç, 12 yıllık görev sonrası 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı' diyerek 4.cü dönem için aday olduğunu ve seçim tarihlerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:25
Alaplı Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda Muharrem Gelgeç 4.cü dönem için aday

Alaplı Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda mevcut başkan yeniden aday

Seçim takvimi ve çağrı

Alaplı Esnaf ve Sanatkârlar Odasında mevcut Başkan Muharrem Gelgeç ve ekibi, 4.cü dönem için tekrar göreve talip olduklarını açıkladı. Gelgeç, düzenlenen basın toplantısıyla 12 yıllık hizmetlerini anlatarak üyelerden destek istedi.

Gelgeç, odaların seçim takvimiyle ilgili olarak dört yılda bir TESK’e bağlı Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonuna bağlı odaların 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasında seçimlerini yapmasının gerektiğini hatırlattı. Alaplı Esnaf ve Sanatkârlar Odası seçimlerinin 5 Ocak Pazartesi günü çoğunluk sağlanmazsa, 11 Ocak Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın Karşıyaka’da düğün salonunda saat 10.30’da başlayıp akşam saat beşe kadar gerçekleştirileceğini duyurdu.

Geçmiş vaatler ve yeni dönem hedefi

Basın toplantısında 12 yıllık görev süresince yapılan hizmetleri sıralayan Gelgeç, üyelerine verdiği sözü hatırlattı. Gelgeç, 2014 yılında seçimi kazandıklarında esnafa yaptıkları taahhütleri anımsatarak, 2014 Şubat'tan bu yana esnafı her ortamda yalnız bırakmadıklarını

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı diyen Muharrem Gelgeç, yeni dönemde de esnaf ve sanatkârın yanında olmaya devam edeceklerini, güçlü destek beklediklerini belirtti.

Tüm üyeler seçimlere davet edildi; Gelgeç ve ekibi bir dönem daha görev almak için üyelerin oyunu talep ediyor.

