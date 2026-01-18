Alaşehir'de Belediye'den Kar Sürprizi: Çocuklar Meydanda Eğlendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yarıyıl tatiline giren çocuklara unutulmaz bir sürpriz yapıldı. İlçe merkezine uzun yıllardır kar yağmaması nedeniyle karla buluşamayan çocuklar, Dağhacıyusuf Mahallesi mevkiinden getirilen karla doyasıya eğlendi.

Etkinlik Detayları

Alaşehir Belediyesi tarafından kırsal Dağhacıyusuf Mahallesi mevkiinden getirilen 5 kamyon kar, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na döküldü. Meydan kısa sürede adeta bir kayak merkezini andırırken, kar kamyonlarının alana girmesiyle çocuklar ve aileleri meydana akın etti.

Çocuklar meydanda kar topu oynadı, kaydı ve kardan adam yaptı; etkinlik öncesinde kardan adam yapmak isteyenler için havuc ve kömür gibi malzemeler hazırlandı. Uzun yıllardır ilçe merkezinde kar görmeyen Alaşehirli çocuklar ve aileleri için gün, unutulmaz bir anıya dönüştü.

Başkan ve Velilerin Mesajı

Kar kamyonlarının gelmesini meydanda bekleyen Ahmet Öküzcüoğlu'nun etrafını saran çocuklar başkana sarılarak teşekkür etti. Veliler, "Kar yağmazsa karı ayağımıza getirenlere teşekkür ediyoruz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi ve etkinliğin tekrarlanmasını, daha fazla kar getirilmesini istedi.

Ahmet Öküzcüoğlu etkinlikle ilgili, "Alaşehir merkez ve ova mahallelerimize iklim şartları nedeniyle genellikle kar yağmıyor. Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın bu özlemini gidermek için dağlarda yağan karı meydanımıza getirdik. Daha önce de benzer bir etkinlik yapmıştık ve yoğun ilgi görmüştük. Bu yıl da beş kamyon kar getirerek çocuklarımızın kar topu oynamasını, kardan adam yapmasını sağladık. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizim için çok kıymetli. Onlar gülsün, biz mutlu olalım" dedi.

