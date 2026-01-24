Alpedo'dan Kahramanmaraş'ta 1 Ton Ücretsiz Salep İkramı

Kervan Kristal şubesinde dev kazanda 3 saat pişirilen salep vatandaşlara dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta Alpedo Dondurma, soğuk kış akşamında vatandaşlara sıcak salep ikramında bulundu. Bakır dev kazanda yaklaşık 1 ton salep, 3 saat pişirildikten sonra halka bardak bardak sunuldu.

Yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sırasında yapılan ikram, Alpedo Kervan şubelerinin yıllık geleneğini bu yıl da sürdürdüğünü gösterdi. Maraş dondurmasının ana maddesi olan salep, kış mevsiminde sağlık ve besleyici özelliğiyle öne çıkıyor.

Kervan Kristal şubesi önünde kurulan dev bakır kazanda kaynatılan salep, pişirimi tamamlandıktan sonra vatandaşlara ikram edildi. Alpedo Kervan Lezzetler Grubu yetkilileri, kış mevsiminde vatandaşlara küçük de olsa bir ikramda bulunmak istediklerini belirtti.

Vatandaşlardan memnuniyet

Etkinlik sırasında ikramdan faydalananlar uygulamadan memnun olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Oluşan samimi ortam ve sıcak satış hattı boyunca ikramın devam etmesi dikkat çekti.

Kervan yetkilisi Yaşar Kireçci, "Vazgeçilmez keçi sütü ile yapılan salebimizi kış mevsiminde yapılıyor ve genellikle soğuk günlerde içiliyor. Herkese afiyet olsun" dedi.

Vatandaşlardan Aylin Bildirici, "Kervan pastanesinin salep ikram ettiğini gördüm. Bizler de gelip tadına baktık teşekkürler" diye konuşurken, Yasemin Vanlı da "Ben sürekli müşterisiyim, bu kışta içilecek en güzel lezzet saleptir" ifadesini kullandı.

