Alpedo'dan Kahramanmaraş’ta 1 Ton Ücretsiz Sıcak Salep İkramı

Kervan Kristal önünde dev bakır kazanda üç saatlik hazırlıkla bardak bardak dağıtıldı

Alpedo Dondurma, Kahramanmaraş'ta soğuk kış gününde vatandaşlara yaklaşık 1 ton ücretsiz sıcak salep ikram etti.

Kervan Kristal şubesi önünde kurulan dev bakır kazanda 3 saat boyunca kaynatılan salep, pişirimi tamamlandıktan sonra vatandaşlara bardak bardak dağıtıldı.

Yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, Alpedo'nun yıllık geleneği yine sürdü. Her yıl Kervan şubelerinde hazırlanan salep bu yıl da aynı şekilde ikram edildi.

Maraş dondurmasının ana maddesi olan salep, kış aylarında sağlık ve besleyici özellikleriyle öne çıkıyor.

Alpedo Kervan Lezzetler Grubu yetkilileri, kış mevsiminde vatandaşlara küçük de olsa bir ikramda bulunmak istediklerini belirtti. İkramdan faydalanan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik boyunca sıcak salep ikramı devam ederken, oluşan samimi ortam dikkat çekti.

Yaşar Kireçci "Vazgeçilmez keçi sütü ile yapılan salebimizi kış mevsiminde yapılıyor ve genellikle soğuk günlerde içiliyor. Herkese afiyet olsun"

Aylin Bildirici "Kervan pastanesinin salep ikram ettiğini gördüm. Bizler de gelip tadına baktık teşekkürler" diye konuştu.

Yasemin Vanlı "Ben sürekli müşterisiyim, bu kışta içilecek en güzel lezzet saleptir" ifadesini kullandı.

Alpedo'dan soğuk kış akşamı 1 ton ücretsiz salep ikramı