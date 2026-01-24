Sivas'ta Kar Ulaşımı Felç Etti: 800 Yerleşim Yeri Kapalı

Sivas'ta devam eden kar yağışı nedeniyle bin 455 yerleşim yerinden yaklaşık 800'ü araçla ulaşıma kapalı; ekipler kapalı yolları açmak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:31
Sivas'ta Kar Ulaşımı Felç Etti: 800 Yerleşim Yeri Kapalı

Sivas'ta Kar Ulaşımı Felç Etti: 800 Yerleşim Yeri Kapalı

Soğuk hava ve kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Sivas'ta etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı şehir genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre, kırsal kesimde ise 1 metreye ulaştı.

İlde toplam bin 455 köy, mahalle ve belde yolundan yaklaşık 800 ile araç ulaşımı sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlgili kurumlar vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

SİVAS’TA ETKİSİNİ SÜRDÜREN SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI FELÇ ETTİ, BİN 455 YERLEŞİM YERİNDEN...

SİVAS’TA ETKİSİNİ SÜRDÜREN SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI FELÇ ETTİ, BİN 455 YERLEŞİM YERİNDEN 800’Ü İLE ARAÇ ULAŞIMI SAĞLANAMIYOR.

SİVAS’TA ETKİSİNİ SÜRDÜREN SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI FELÇ ETTİ, BİN 455 YERLEŞİM YERİNDEN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Çocuk Büfede Topu Pompayla Şişirdi; Büfe Sahibi Şikayetçi Olmadı
2
Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü: Trafik Kapandı, Ekipler Müdahale Etti
3
Bitlis'te UMKE'nin Hayat Kurtaran Müdahalesi: Tip 1 Diyabetli Çocuk Güvenle Hastaneye
4
Düzce'de DOSKİM Temel Aşamasına Geçti: Özel Bireylere İstihdam
5
Niğde’nin Tek Kadın Ayakkabı Tamircisi: 16 Yaşındaki Esra Dinç
6
Edirne Esetçe'de Aşılama Sırasında Yeni Doğan Kuzu Sevinci
7
Marmaris Adaköy Yolu Yenilendi: 8 milyon TL ile Sıcak Asfalt ve Kaldırım

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları