Sivas'ta Kar Ulaşımı Felç Etti: 800 Yerleşim Yeri Kapalı

Soğuk hava ve kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Sivas'ta etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı şehir genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre, kırsal kesimde ise 1 metreye ulaştı.

İlde toplam bin 455 köy, mahalle ve belde yolundan yaklaşık 800 ile araç ulaşımı sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlgili kurumlar vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

