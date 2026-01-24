Erzurum Kongre Binası Güçlendirilecek — Vali Mustafa Çiftçi'den Net Açıklama

Erzurum Kongre Binası güçlendirilecek, yıkım iddiaları asılsız

Erzurum’un milli mücadele tarihinin simgesi olan Erzurum Kongre Binası hakkında son günlerde dolaşan 'yıkılacak' iddiaları, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından kesin bir dille yalanlandı. Vali Çiftçi, binanın yıkımının söz konusu olmadığını; aksine güçlendirilerek gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Teknik inceleme süreci ve rapor sonuçları

Çiftçi, kongre binasında gözle görülen çatlaklar sonucu sürecin 2025 yılı Ocak ayında başlatıldığını, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü talebiyle Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü aracılığıyla teknik incelemenin yürütüldüğünü söyledi. Yapılan ihalenin ardından incelemelerin Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Çiftçi, yaklaşık 4-5 ay süren sondaj ve zemin etütleri neticesinde hazırlanan raporda binanın zemin yapısı ve taşıyıcı sistemlerinde ciddi sorunlar tespit edildiğini ifade etti.

Vali Çiftçi, raporda 'olası bir depremde mevcut haliyle binanın ayakta kalamayacağı' hükmünün yer aldığını belirterek, raporun Bakanlığa sunulduğunu, Bakanlığın teknik heyet gönderdiğini ve son aşamada konunun Koruma Kuruluna intikal ederek güçlendirme kararı alındığını söyledi.

Kaynak ve ziyaretçi düzenlemesi

Güçlendirme çalışmaları için 2026 bütçesinden 13 milyon TL ödenek ayrıldığını açıklayan Çiftçi, çalışmaların Koruma Kurulu onayı doğrultusunda yürütüleceğini vurguladı. Ziyaret düzenine ilişkin ise Çiftçi, '6 Ocak itibarıyla binayı toplu ziyaretlere kapattık. Ancak ferdi ziyaretler mümkündür. Güçlendirme çalışmaları tamamlandığında bina yeniden tam kapasiteyle ziyarete açılacaktır' dedi.

Programda ele alınan diğer başlıklar: Sanayi ve tarım yatırımları

Programda ayrıca Erzurum’daki sanayi ve tarım yatırımları da gündeme geldi. Vali Çiftçi, 2. Organize Sanayi Bölgesinde 71 parselin 68’inin yatırımcılara teslim edildiğini, kalan 3 parselin ise Şubat ayında tahsis edileceğini belirtti. Bölgede şu ana kadar 4 fabrikanın üretime geçtiği, 6 fabrikanın da faaliyete hazır olduğu ifade edildi.

Genişleme alanı olarak planlanan 650 dönümlük arazinin Milli Savunma Bakanlığından devralınacağı kaydedildi. Bu süreçte geçmiş yıllardan kalan mühimmatlara rastlandığını söyleyen Çiftçi, toplam 335 adet, 1938 üretimi Amerikan menşeli hatalı mühimmatın imha edilmek üzere çıkarıldığını bildirdi.

Erzurum’un hayvancılık potansiyeline dikkat çeken Çiftçi, Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi için yer seçiminin tamamlandığını ve yasal sürecin son aşamada olduğunu açıkladı. Çiftçi, 'Türkiye’de hayvancılıkta ilk üçteyiz ama bugüne kadar besi OSB’si yoktu. Bu büyük bir eksiklikti. İnşallah bunu da hayata geçiriyoruz' diyerek projenin 7 ortaklı olarak kurulacağını ve Et ve Süt Kurumunun da ortaklığa dahil edilmesinin planlandığını söyledi.

Vali Çiftçi'nin değerlendirmesi

Yakın zamanda yayımlanan Valiler Kararnamesi ile görevine devam eden Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum’da görev yapmaktan memnuniyet duyduğunu şu sözlerle dile getirdi: 'Erzurum’u ve Erzurumluları gerçekten seviyorum. Burada görev yapmak benim için büyük bir onur. Görev sürem sonunda halkın duasını alarak, hoş bir seda bırakarak ayrılmak istiyorum.'

Not: Kongre binasıyla ilgili olumsuz yıkım iddiaları doğru değildir; süreç, alınan teknik raporlar doğrultusunda koruma ve güçlendirme esasına göre yürütülmektedir.

