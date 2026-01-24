Kaynaşlı Lisesi, Düzce ürünleriyle gastronomide gümüş madalya kazandı

Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Turizm Meslek Lisesi öğrencileri, Batı Karadeniz etabında Düzce'nin coğrafi ürünleriyle gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:35
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:35
Kaynaşlı Lisesi, Düzce ürünleriyle gastronomide gümüş madalya kazandı

Kaynaşlı Lisesi, Düzce ürünleriyle gastronomide gümüş madalya kazandı

Düzce (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen liseler arası gastronomi yarışmasına katılan Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce’nin coğrafi ürünleriyle hazırladıkları yemekler ve tatlılarla gümüş madalya kazandı.

Yarışma Detayları

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl liseler arası gastronomi yarışması düzenliyor. Bu çerçevede Batı Karadeniz etabında 2023 yılından bu yana yarışmaya katılan Şehit Sabri Altınbaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bu yıl da başarı elde etti. Yarışmaya katılan öğrenciler Berat Salih Dilek, Zeynep Naz Özkaya ve Batuhan Alp Arslan, Düzce’nin coğrafi ürünleri olan Akçakoca sarı fındığı, Düzce Kabağı, Çilimli Siyah Pirinç, Abaza Peyniri, Düzce Acıkası gibi ürünlerle yemekler ve tatlılar hazırladılar. Yapılan değerlendirmede öğrenciler ikinci sırada yer alarak gümüş madalya almaya hak kazandılar.

Okul ve İl Tanıtımı

Öğrencilerin gümüş madalya kazanmasının hem okulun hem de Düzce’nin tanıtılması açısında önem taşıdığını söyleyen Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Ferhat Meti "Bu sene yine Batı Karadeniz Bölgesi’nde birçok favori okul arasından küçük bir farkla şampiyonluğu kaçırarak, gümüş madalya kazandık. Batı Karadeniz etabında 17 okulun katıldığı yarışmada ilimizin coğrafi işaretli ürünleri ile yemekler hazırladık. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de ilimizin unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinden olan Melengüceği tatlısı, yığma gibi çok sayıda ürünü yarışmalarda kullanarak ilimizi temsil ettik. Bu ürünler ile dereceler elde ediyoruz. Elde ettiğimiz başarı okulumuz kadar ilimizin gastronomi alanında imajını korumuş, yükseltmiş ve değer katmıştır. Ben ve diğer öğretmenlerimizin bunca gayreti, ilimizin coğrafi işaretli ürünlerinden Akçakoca sarı fındık, Düzce kabağı, Çilimli siyah pirinci, Abaza peyniri, acıka gibi nice ürünü tanıtmak ve bu ürünleri geliştirerek ilimiz adına nice gayret ve uğraşlarla bu başarıyı yakalaması mutluluk vericidir" dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN LİSELERE ARASI GASTRONOMİ YARIŞMASINA KATILAN...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN LİSELERE ARASI GASTRONOMİ YARIŞMASINA KATILAN KAYNAŞLI ŞEHİT SABRİ ALTINBAŞ TURİZM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ DÜZCE’NİN COĞRAFİ ÜRÜNLERİ İLE YAPTIKLARI YEMEKLERLE GÜMÜŞ MADALYA KAZANDILAR.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN LİSELERE ARASI GASTRONOMİ YARIŞMASINA KATILAN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Çocuk Büfede Topu Pompayla Şişirdi; Büfe Sahibi Şikayetçi Olmadı
2
Hakkari-Yüksekova Kara Yolu'na Çığ Düştü: Trafik Kapandı, Ekipler Müdahale Etti
3
Bitlis'te UMKE'nin Hayat Kurtaran Müdahalesi: Tip 1 Diyabetli Çocuk Güvenle Hastaneye
4
Düzce'de DOSKİM Temel Aşamasına Geçti: Özel Bireylere İstihdam
5
Edirne Esetçe'de Aşılama Sırasında Yeni Doğan Kuzu Sevinci
6
Niğde’nin Tek Kadın Ayakkabı Tamircisi: 16 Yaşındaki Esra Dinç

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları