Niğde’nin Tek Kadın Ayakkabı Tamircisi Esra Dinç Önyargıları Yıkıyor

16 yaşındaki Esra Dinç, ailesi ve çevresinin ’yapamaz’ sözlerine rağmen Niğde’nin tek kadın ayakkabı tamircisi olarak iki yıldır mesleğini sürdürüyor. Azmi ve yeteneğiyle dikkat çeken Dinç, mesleğe adım atarken yaşadığı zorlukları ve hedeflerini paylaştı.

Mesleğe başlama süreci ve ilk tepkiler

Daha önce bir çantacıda çalışırken iş yerinin kapanmasıyla yeni bir arayışa giren Esra, tanıdıkları aracılığıyla ayakkabı tamircisi Ramazan Aktaş ile tanıştı. İlk günlerde tereddüt yaşadığını anlatan Dinç; "Bir kız olarak beni alır mı diye çok düşündüm ama ‘Ben yaparım’ dedim. Elimi işten hiç çekmedim" sözleriyle süreci özetledi.

Başlangıçta ailesinden gelen olumsuz tepkileri de dile getiren Dinç, en büyük desteği dedesinden gördüğünü belirtti: Dinç; "Ailem ilk zamanlar hiç istemedi, sadece dedem sen yaparsın, ben arkandayım dedi. Başka meslek de seçebilirdim ama benim merakım da vardı bu işe. Ailem tepki aldım önce. ‘Yapamazsın kız başına ne işin var orada?’ gitmeyeceksin falan dediler ilk başta. Dedem de ben arkndayım, her yolu ben açıyorum dedi. Ben de hep ondan güven alarak bu bu yollara geldim".

Eğitim, hedefler ve ustadan destek

Dinç, eğitimine devam ederek okulunun son yılına girdiğini ve hem derslerini hem de işini sürdürdüğünü belirtiyor. Şu anda kalfalık yolunda ilerlediğini, ustalığa geçme hedefi olduğunu ve en büyük hayalinin ustasını geride bırakarak alanında en iyi usta olmak olduğunu söyledi. Ayrıca ayakkabı üretim süreçlerini yakından takip ettiğini; özellikle deri üretimi, makineler ve taban yapımıyla ilgili videolar izleyerek kendini geliştirdiğini aktardı.

Haftada bir gün çıraklık okuluna giden, diğer günlerde ise tamirci dükkanında çalışan Esra’ya mesleğin inceliklerini öğreten usta Ramazan Aktaş, birkaç yıl içinde dükkanı kalfasına devrederek emekli olmayı hedeflediğini söyledi. Aktaş; "İlk başta açıkçası çok umutlu değildim ama baktım ki işi ben söylemeden yapıyor, müşterilerle iletişimi çok iyi. Kısa sürede kendini gösterdi. Ayakkabı tamirciliğine ilgi giderek azaldı. Usta sayısı her geçen yıl düşüyor. Bu meslek bitecek deniyor ama insanlar olduğu sürece ayakkabı tamirciliği de olacak. İnşallah ilerleyen yıllarda bu dükkanı Esra’ya devredeceğim" ifadelerini kullandı.

Müşteri güveni ve toplumsal mesaj

Esra’nın çalışmasından memnun kalan müşteriler de genç kalfayı destekliyor. Dükkanın müşterilerinden Cennet Baz; "Bir kadının bu mesleği yapması beni çok gururlandırdı. Ayakkabılarımı gönül rahatlığıyla teslim ediyorum" diyerek düşüncesini paylaştı.

Esra Dinç’in hikayesi, mesleki önyargılara rağmen kararlılıkla ilerlemenin ve usta-çırak ilişkisinin önemine dair güçlü bir örnek oluşturuyor.

