Altınyayla'da Yoğun Kar: Gümişdiğin Köyü Sakinleri 4.5 Kilometre Yürüdü

Yollar kapandı, köylüler temel ihtiyaç için metrelerce kar içinde yürüdü

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgedeki kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu alanlarda ulaşım tamamen durdu, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

İlçeye bağlı Gümüşdiğin Köyü sakinleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ilçe merkezine yürümek zorunda kaldı. Köylüler, yaklaşık 4.5 kilometrelik yolu, tipi ve dondurucu soğuk altında, diz boyunu aşan kar içinde güçlükle kat etti.

Zorlu koşullara rağmen ilçe merkezine ulaşan vatandaşlar alışverişlerini yaparak ellerinde ekmek poşetleriyle aynı zorlu yolu tekrar kat edip köylerine döndü. Bu görüntüler, bölgede etkili olan tipinin ve soğuğun boyutlarını ortaya koydu.

Vatandaşlar: "İlçeye karda yürüyerek gidiyoruz. Araçlar hareket etmiyor" dedi.

