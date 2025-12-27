DOLAR
EMŞAV Karadeniz 264. Şehitleri Anma Programı Samsun İlkadım'da

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, Samsun İlkadım'da 264. şehit anma programını düzenledi; Kur'an tilaveti ve dualar şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 14:57
EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen anma programının 264’üncüsü, Samsun'un İlkadım ilçesindeki vakıf binasında gerçekleştirildi.

Program Detayları

Programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, Aralık ayı şehitleri Abdurrahman İspir, Mustafa Yazıcı, Süleyman Selçuk, Yaşar Şen, Emre Albayrak, Mustafa Öztürk, Servet Arslan ve tüm şehitler ile ebediyete irtihal eden gazilerin ruhlarına hediye edildi.

Katılımcılar ve Başkanın Mesajı

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim programda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Bu ay 264’üncüsü düzenlenen anma programına yoğun bir şekilde katılan herkesten Allah razı olsun. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Programa Samsun Emniyet Müdürlüğü görevlileri, polis emeklileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

