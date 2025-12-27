EMŞAV Karadeniz 264. Şehitleri Anma Programı Samsun İlkadım'da

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen anma programının 264’üncüsü, Samsun'un İlkadım ilçesindeki vakıf binasında gerçekleştirildi.

Program Detayları

Programda din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, Aralık ayı şehitleri Abdurrahman İspir, Mustafa Yazıcı, Süleyman Selçuk, Yaşar Şen, Emre Albayrak, Mustafa Öztürk, Servet Arslan ve tüm şehitler ile ebediyete irtihal eden gazilerin ruhlarına hediye edildi.

Katılımcılar ve Başkanın Mesajı

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim programda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Bu ay 264’üncüsü düzenlenen anma programına yoğun bir şekilde katılan herkesten Allah razı olsun. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Programa Samsun Emniyet Müdürlüğü görevlileri, polis emeklileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

