Yüksekova'da Çamdalı mezrası yoluna düşen çığ temizlendi

Yüksekova Onbaşılar köyü Çamdalı mezrası yoluna düşen çığın enkazı il özel idaresi ekiplerince kaldırıldı, ulaşım normale döndü.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 18:15
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 18:21
İl özel idaresi ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Çamdalı mezrası yoluna düşen çığ, il özel idaresi ekipleri tarafından temizlendi.

Yetkililere yapılan bildirimde, çığın mezra yolunun 27’nci kilometresine düştüğü bildirildi. Bunun üzerine ekipler bölgeye intikal ederek iş makineleriyle çalışma başlattı.

Yapılan yoğun müdahale sonucunda çığın enkazı yoldan kaldırılarak ulaşım güvenliği sağlandı ve yol trafiğe açıldı.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından mezra yolunda ulaşım yeniden normale döndü. Yetkililer, çığ riski bulunan bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

