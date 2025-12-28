Amanoslar’da İlk Kar: Zorkun Yaylası Beyaza Büründü

Osmaniye’nin popüler yaz durağı Zorkun Yaylası, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye büründü. Yayla, bu kez serin yaz günlerinin aksine kış manzarasıyla ziyaretçilerini karşıladı.

Beyaz Örtü ve Manzara

Çarşı merkezi ile Şenlik Tepesi’nde; evlerin çatıları ve park halindeki araçların üzeri kısa sürede karla kaplandı. Yaz aylarında doğası ve serin havasıyla bilinen Zorkun Yaylası, kış aylarında da kar görmek isteyenlerin adresi olmayı sürdürdü.

Ekip Çalışmaları ve Ulaşım

Osmaniye İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için yayla yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Ekiplerin müdahalesi sayesinde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Amanoslar’daki ilk kar, Zorkun Yaylası’nda kışın gelişini müjdeleyerek doğayla iç içe anlar yaşamak isteyenlere unutulmaz görüntüler sundu.

AMANOSLAR’DA KIŞIN İLK HABERCİSİ: ZORKUN YAYLASI BEYAZA BÜRÜNDÜ