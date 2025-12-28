DOLAR
Amanoslar’da İlk Kar: Zorkun Yaylası Beyaza Büründü

Amanoslar’da mevsimin ilk karı Zorkun Yaylası’nı beyaza bürüdü; Şenlik Tepesi ve çarşı merkezinde kar etkili olurken ekipler ulaşımı güvence altına aldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:38
Osmaniye’nin popüler yaz durağı Zorkun Yaylası, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye büründü. Yayla, bu kez serin yaz günlerinin aksine kış manzarasıyla ziyaretçilerini karşıladı.

Beyaz Örtü ve Manzara

Çarşı merkezi ile Şenlik Tepesi’nde; evlerin çatıları ve park halindeki araçların üzeri kısa sürede karla kaplandı. Yaz aylarında doğası ve serin havasıyla bilinen Zorkun Yaylası, kış aylarında da kar görmek isteyenlerin adresi olmayı sürdürdü.

Ekip Çalışmaları ve Ulaşım

Osmaniye İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için yayla yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Ekiplerin müdahalesi sayesinde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Amanoslar’daki ilk kar, Zorkun Yaylası’nda kışın gelişini müjdeleyerek doğayla iç içe anlar yaşamak isteyenlere unutulmaz görüntüler sundu.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

