Ordu’da Akören Göleti Tam Kapasiteye Ulaştı: 180 Bin m³ Su Güvencesi

Ordu’da Akören Göleti tam kapasiteye ulaşarak su güvenliğini güçlendirdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürgentepe ilçesinde inşa edilen Akören Göleti, 180 bin metreküp su tutma kapasitesiyle maksimum doluluk oranına ulaştı. Proje, şehrin su altyapısını güçlendirme hedefinin önemli bir parçası olarak hizmete alındı.

Yatırımın kapsamı ve işletmeye alınması

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelinde 13 ilçede toplam 68 gölet ve baraj inşa edildi. Bu yatırımlardan biri olan Akören Göleti, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) aracılığıyla tamamlanarak hizmete alındı.

Proje detayları ve yerel etki

Gürgentepe ilçesinde hayata geçirilen gölet, içme suyu ihtiyacına kalıcı çözüm sunmasının yanı sıra bölgenin turizm potansiyelini de artırması bekleniyor. Kısa sürede su tutmaya başlayan gölet, 9 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirildi.

Yaklaşık 30 dönümlük alan üzerine inşa edilen Akören Göleti, 88 metre uzunluğunda ve zeminden 8 metre derinliğinde tasarlandı. 180 bin metreküp kapasitesiyle kısa sürede tam doluluğa ulaşması, projenin başarısını ortaya koyuyor.

Geleceğe yönelik kazanımlar

Akören Göleti sayesinde Gürgentepe ve çevresinde içme suyu kaynakları artırılırken, muhtemel kuraklık risklerine karşı da önemli bir önlem alınmış oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir su yönetimi yaklaşımı, hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor.

