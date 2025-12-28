DOLAR
Bitlis'te Yoğun Kar: Polis Mahsur Kalan Sürücülere Müdahale Etti

Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçlar, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kar kürekleriyle temizlenerek kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:42
Kara saplanan araçlar kar kürekleriyle kurtarıldı

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi; bazı sürücüler yolda mahsur kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, kara saplanan otomobillerin önündeki karları kar kürekleri ile temizleyerek araçları çıkardı ve sürücülere yardımcı oldu.

Sürücüler, kendilerine yardım eden polis ekiplerine teşekkür ederken yetkililer, sürücüleri kış şartlarına uygun lastik kullanmaları, hızlarını düşürmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

