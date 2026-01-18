Amanoslar'da Motosiklet Tutkunlarından Yaban ve Sokak Hayvanlarına Besleme

Amanoslar'da gönüllü motosikletçilerden anlamlı destek

Yaylada bir kap mama kampanyası ile yaban ve sokak hayvanlarına yardım

Osmaniye'de kendilerine "Zompçular Enduro Osmaniye" adını veren motosiklet grubu, Amanos Dağları eteklerindeki yaylalara çıkarak yaban ve sokak hayvanları için besleme çalışması gerçekleştirdi.

Kış şartlarının sertleştiği yüksek kesimlerde doğada yiyecek bulmakta zorlanan canlılar için harekete geçen ekip, yanlarına aldıkları mama ve yiyeceklerle karlı yaylalara ilerledi. Zorlu arazi koşullarına rağmen belirledikleri noktalara mama bırakan grup, hem yaban hayvanlarının hem de sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağladı.

Grup adına konuşan Kaan Has, "Zompçular Enduro ailesi olarak tek amacımız dağlarda motosiklet sürüp eğlenmek değil. Bu soğuk kış günlerinde patili dostlarımız yaban hayatını düşünerek böyle bir akım başlattık bu akıma tüm halkımızı davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekip üyelerinden Ökkeş Has ise "En azından kış boyu bu akımı devam ettirelim iyilik paylaştıkça çoğalır" diyerek çalışmanın sürekliliğine vurgu yaptı.

Yerel doğa ve hayvan koruma duyarlılığını ön plana çıkaran bu girişim, Amanoslar çevresinde sosyal farkındalık yaratmayı ve halkın desteğini artırmayı hedefliyor.

