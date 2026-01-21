Elmadağ'da Vatandaşlardan CHP'li Belediyeye Yol Tepkisi

Elmadağ'da kar yağışı sonrası yolların tuzlanmaması ve bakımsızlık vatandaşların tepkisini çekti; CHP'li belediyeye şikayetler sonuçsuz kaldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:35
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:04
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçedeki yolların tuzlanmaması ve bakımsız bırakılması, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

İddiaya göre karla kaplanan ve bozuk durumda olan yollar nedeniyle birçok sürücü ve yaya zorluk yaşarken, vatandaşlar belediyeye yaptıkları şikayetlere rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığını öne sürdü. Bozuk yolların güvenlik riski oluşturduğu belirtilirken, bölge sakinleri sorunun giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

"Belediyeyi aradık, tuzlama aracını göndermediler"

Zorlu hava şartlarında bakımsız yolların belediye ekipleri tarafından tuzlanmaması nedeniyle yolların güvensiz olduğunu söyleyen Baki Sarıbıyık, şunları kaydetti:

"Kış şartlarından dolayı yem geldi hayvanlara ama araç yokuşu çıkamadı. Belediyeyi aradık tuzlama araçları gelsin diye, tuzlama aracını göndermediler. Burada hayvanlarımız aç kalıyor. Kendi aracımızla tuz getirip, yolları kendimiz tuzladık. Belediye kasıtlı yapıyor. Özellikle söylüyor zaten, biz oraya tuzlama yapmayız diyor. Traktörle yolları açıyoruz, aracımızla tuz getirip yolları açıyoruz. Özellikle bize 2 yıldır hiç hizmet getirmediler"

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

