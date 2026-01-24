Amasya'da Kar Engeli Kepçeyle Aşıldı: 85 Yaşındaki Fatma Çetindağ'ın İlaçları Ulaştı

Amasya'da karla kapanan mezraya kepçeyle sağlık yardımı

Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezrada yaşayan yaşlı kadına ilaçları kepçeyle ulaştırıldı. Olay, Amasya merkez yakınlarındaki Yağcıabdal köyüne bağlı Alaşık mezrasında meydana geldi.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, Alaşık mezrasında ikamet eden 85 yaşındaki Fatma Çetindağ kalp ve tansiyon hastası. Köy muhtarı Umut Canbolat, il merkezine getirdiği ilaçları kar yağışı nedeniyle mezraya ulaştıramayınca Amasya İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler bölgeye kepçeyle ulaşarak mezraya giden 4 kilometrelik yolu kardan temizledi ve kalp ve tansiyon ilaçlarını yaşlı kadının eşine teslim etti. Olayın ardından Canbolat ailesi ve köy muhtarı, ekiplere teşekkür etti.

Aynı köyde araçlarında mahsur kalan 2 kişi de ekiplerin çalışması sonucu güvenli yere ulaştırıldı.

AMASYA’DA YAŞADIĞI MEZRANIN YOLU KARDAN KAPANAN KALP VE TANSİYON HASTASI YAŞLI KADINA İLAÇLARI KEPÇEYLE ULAŞTIRILDI.