Fazlı Koç'tan Aziz Yıldırım'a 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Düzce İGM Başkanı Fazlı Koç, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Aziz Yıldırım'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:10
Düzce'de samimi ortamda gerçekleşen tebrik görüşmesi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Genel Meclis Başkanı (İGM) Fazlı Koç, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Aziz Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Koç, Yıldırım'ın bugüne kadar üstlendiği görevlerde edindiği tecrübe ve birikiminin yeni görevinde de önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Hemşehrimizin böylesine önemli bir göreve atanmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kendisine yeni görevinde üstün başarılar diliyorum".

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Personel Genel Müdürü Aziz Yıldırım, nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri nedeniyle Fazlı Koç'a teşekkür etti.

Görüşme, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

