Amasya'da Kardeşler Arabanın Arkasına Kızak Bağlayıp Yeni Yılı Karla Kutladı

Amasya Yazıbağları'nda Hüseyin ve Dursun Çalışkan, 2026'nın ilk gününde aracın arkasına bağladıkları kızaklarla kar üzerinde müzik eşliğinde kaydı; görüntüleri cep telefonuyla kaydettiler.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 13:01
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:10
Yazıbağları Mahallesi'nde renkli kutlama

Amasya'nın Yazıbağları Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Çalışkan (49) ile ağabeyi Dursun Çalışkan (65), 2026 yılının ilk gününde kar yağışını sıra dışı bir şekilde kutladı.

İki kardeş, aracın arkasına bağladıkları kızaklarla karlı yolda kaydı; çalan müzik eşliğinde keyifli anlar yaşandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülettiler ve renkli kareler ortaya çıktı.

Hüseyin Çalışkan yaşananları şöyle anlattı: 'Yılın ilk günü Amasya’ya bereket yağdı. Biz de heyecana geldik. Arabanın arkasına kızak bağlayıp karda kaydık.'

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

