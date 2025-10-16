Amasya Film Festivali Başladı — 316 Başvuruyla Kısa Film Yarışı

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkısıyla açılan Amasya Film Festivali, Pirler Parkı kortejiyle başladı; 316 başvurudan 20 finalist jüri değerlendirmesinde. Festival 18 Ekim'e kadar sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 16:27
Amasya Film Festivali Başladı — 316 Başvuruyla Kısa Film Yarışı

Amasya Film Festivali Başladı — 316 Başvuruyla Kısa Film Yarışı

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli festival Pirler Parkı'ndaki kortejle açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla, Amasya Sinema Derneği tarafından düzenlenen Amasya Film Festivali başladı.

Pirler Parkı'nda düzenlenen kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde, kısa film gösterimleri, yönetmen söyleşileri ve çeşitli etkinlikler yapılacak.

Kısa film alanında 316 film başvurusunun yapıldığı festivalde finale kalan 20 film jüri tarafından değerlendirilecek.

Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programında, sinemanın, düşünceyi ifade etmenin, toplumu anlamanın ve insanı anlatmanın en güçlü araçlarından biri olduğuna inandığını söyledi.

"Bu anlamlı etkinliğe katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, tüm sanatçılarımıza, jüri üyelerimize, yapımcılara ve emeği geçen herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum. Festivalimizin, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, yerel ve ulusal sanatçılarla genç yetenekleri bir araya getirerek kültürel etkileşimi artırmasını ve Amasya'nın kültürel dokusuna yeni renkler katmasını temenni ediyorum."

Amasya Sinema Derneği Başkanı Volkan Topuz ise "Üniversitemiz, Belediyemiz, Valiliğimiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla, Amasya Film Festivali'ne başladık. Hedefimiz iyiliğin sesinin yükseldiği kısa filmleri toparlamaktı ve 316 film Amasya Film Festivali'ne başvurdu. Bu bizim için bir gurur, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Festival 18 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla, Amasya Sinema Derneği...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla, Amasya Sinema Derneği tarafından düzenlenen Amasya Film Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla, Amasya Sinema Derneği...

İLGİLİ HABERLER

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 2. Akdeniz Bienali sürüyor
2
Çatkapı gelen misafirlere mini pasta tarifi! Tek seferde 15 porsiyon birden çıkıyor
3
Harran'da 800 Yıllık Baklava Dilimi Desenli Tarihi Ekmek Kalıbı Bulundu
4
17. Bin Nefes Bir Ses Festivali Konya'da Devam Ediyor
5
Giresun'un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali Başladı
6
Enkaz Bebek Fatma, İkinci Yaşına Girdi: 'Asrın Felaketi'nden Hayata Tutunma Hikayesi
7
TRT Tabii'nin Yeni Dizisi 'Siyah Bere' İzleyiciyle Buluşuyor

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?