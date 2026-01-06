Amasya Gümüşhacıköy'de kış uykusuna yatmayan ayı köyü alarma geçirdi

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesindeki Sekü köyünde kış uykusuna yatmayan ayının güvenlik kamerasına yansıması köylüyü tedirgin etti.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:15
Geçen hafta Sekü köyünde güvenlik kamerasına yansıyan ayı görüntüleri, yörede paniğe neden oldu. Kış uykusuna yatmayan ayıyı gören bir vatandaş, görüntülerde hayvana "Kocaoğlan git yerinde yat, uyu. Bizi de tedirgin etme" diye sesleniyor.

Görüntüler ve bölge sakinlerinin tepkisi

Görüntülerin kaydedildiği köye yakın olan Hacı Abdullah Kışlası mevkiinde yaşayan Serkan Karakuş, ayıdan endişe duyduklarını belirtti: "Kocaoğlan git yerinde yat, uyu. Lütfen bizi de tedirgin etme".

Köylülerin önlemleri ve kaygıları

Daha önce bölgede görülmeyen bu ayı nedeniyle Karakuş, dağa hayvan götürürken daha dikkatli olacaklarını söyledi: "Çünkü ayının ne yapacağı hiç belli olmaz. Korkuyoruz. Mantar toplamaya da gidemeyiz. Hayvanlarımızın da tehlike altında olduğunu düşünüyoruz."

Karakuş, ahırlara güvenlik kameraları taktırmaya başladıklarını ve "İnşallah kimseye zarar vermeden kış uykusuna yatar" temennisinde bulundu.

